Promo-LEX cere „eliberarea de urgență” a tânărului Emilian Ceban, deținut ilegal în regiunea transnistreană, și încetarea măsurii de „izolare disciplinară”

Asociația Promo-LEX vine cu o nouă petiție și relansează apelul public în cazul lui Emilian Ceban, tânărul de 22 de ani deținut ilegal de aproape patru ani în regiunea transnistreană. La doar două zile după publicarea petiției inițiale a Asociației, din 19 mai 2026, a fost dispusă o nouă măsură represivă împotriva lui Ceban, care „îi pune în pericol imediat sănătatea, siguranța, precum și integritatea fizică și psihologică: începând cu 21 mai 2026, Emilian Ceban a fost plasat în regim de izolare disciplinară („carceră”) pentru o perioadă de 15 zile”.

Potrivit Promo-LEX, această măsură represivă a fost aplicată „ca reacție directă la declarațiile publice făcute, în aceeași zi, de președintele Parlamentului Re. Moldova, Igor Grosu, în legătură cu cazul lui Emilian Ceban”.

„Președintele Parlamentului a calificat detenția lui Emilian Ceban drept ilegală, a condamnat încălcarea drepturilor omului de către structurile de la Tiraspol și a cerut eliberarea rapidă și necondiționată a tânărului, atrăgând atenția că persoanele din structurile de la Tiraspol implicate în asemenea abuzuri nu pot pretinde ulterior că aceste încălcări vor rămâne fără consecințe în raport cu autoritățile constituționale ale R. Moldova.

Această măsură ilustrează un model sistemic de represalii pe care structurile de la Tiraspol îl aplică persoanelor deținute ilegal ca răspuns la orice formă de vizibilitate publică a cazurilor lor, fie că este vorba despre intervenții ale autorităților constituționale ale Republicii Moldova, declarații internaționale sau apeluri ale organizațiilor de drepturile omului. Scopul unor asemenea represalii este evident: descurajarea raportării abuzurilor, izolarea victimelor, reducerea presiunii publice și internaționale și transmiterea unui mesaj de intimidare către alți deținuți ilegali și familiile acestora”, se spune într-un comunicat al Asociației.

Condițiile de „carceră” – mărturia lui Vadim Pogorlețchi, care fost deținut în aceeași unitate

Conform mărturiei lui Vadim Pogorlețchi, deținut ilegal în penitenciarul nr. 2 din Tiraspol și recent eliberat, regimul de carceră depășește orice standard minim al demnității umane și constituie, prin condițiile concrete de aplicare, o formă de tratament inuman și degradant, subliniază Asociația.

„Carcera este o celulă de aproximativ 1 × 2,5 metri, lipsită de ferestre, plasată fie în subsolul instituției, fie la parter. Celula nu are lumină naturală, astfel încât deținutul nu își poate da seama dacă afară este zi sau noapte. Doar pe timp de noapte i se permite să folosească o platformă metalică de dormit, accesibilă doar șase ore din 24, de regulă între miezul nopții și ora șase dimineața. Restul timpului, gardienii o ridică și o fixează cu o pârghie acționată din afara celulei, astfel încât deținutul să nu poată sta nici așezat, nici culcat. În cele aproximativ 18 ore rămase, persoana este obligată să stea în picioare sau pe podeaua udă, o podea pe care gardienii toarnă, în mod deliberat, apă, pentru a maximiza riscul de îmbolnăviri respiratorii grave. Nu se furnizează lenjerie de pat sau articole de igienă.

Aproximativ un metru din spațiul celulei este ocupat de o așa-numită „toaletă”, în realitate doar o gaură deschisă în podea, fără nicio separare, sursă continuă de antisanitarie și de mirosuri insuportabile. Persoana plasată în carceră este privată inclusiv de dreptul la duș săptămânal. Conform mărturiei lui Vadim Pogorlețchi, dacă regimul obișnuit de detenție în acest penitenciar este, deja, inuman, regimul carcerei trece, citez, „dincolo de bine și rău””, mai menționează Asociația.

Cine este Emilian Ceban

Emilian Ceban, în prezent în vârstă de 22 de ani, originar din Grigoriopol, a fost privat ilegal de libertate în anul 2022, la vârsta de 18 ani, după ce a refuzat să semneze un contract militar pe termen de 10 ani cu structurile paramilitare ilegale de la Tiraspol și după ce și-a exprimat deschis intenția de a se muta pe malul drept al Nistrului pentru a-și continua studiile.

La două săptămâni după refuz, a fost răpit de reprezentanți ai așa-numitului „minister al securității statului” („MGB”), ținut în regim incommunicado timp de o lună, iar ulterior „condamnat” la 12 ani de închisoare sub acuzația fabricată de „trădare de patrie”. Așa-numitele „proceduri penale” s-au desfășurat cu ușile închise, fără acces la un avocat independent, dosarul fiind clasificat. Singurul „element probator” invocat de structurile ilegale este o fotografie a unui vehicul de transport al combustibilului, subliniază Promo-LEX.

Potrivit Promo-LEX, cazul lui Emilian Ceban reflectă o practică sistemică de militarizare a copiilor în regiunea transnistreană, prin instituții precum „școala militară Suvorov” (destinată copiilor de la 11 ani) și „institutul militar A. I. Lebed”, precum și mecanismele represive aplicate tinerilor care încearcă să iasă din sistemul paramilitar ilegal în care au fost formați.

Solicitările Promo-LEX

„Adresăm prezentele solicitări tuturor autorităților destinatare și partenerilor internaționali, având în vedere caracterul de urgență al situației și necesitatea unei intervenții coordonate la cel mai înalt nivel:

Solicităm autorităților constituționale ale R. Moldova să întreprindă, fără întârziere, toate măsurile diplomatice, politice și de dialog aflate la dispoziția lor, inclusiv convocarea imediată a unor discuții cu reprezentanții regimului de la Tiraspol și mobilizarea sprijinului partenerilor internaționali, pentru a se obține: încetarea imediată a măsurii de „izolare disciplinară” aplicate lui Emilian Ceban;

excluderea oricăror forme de presiune, represalii aplicate acestuia ca reacție la sesizarea autorităților de către Promo-LEX pe marginea cauzei sale;

precum și eliberarea sa imediată și necondiționată din detenția ilegală. Adresăm un apel către partenerii de dezvoltare și organizațiile internaționale destinatare ale prezentei petiții – Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Misiunea OSCE în Republica Moldova, OSCE Viena, Consiliul Europei, Oficiul ONU pentru Drepturile Omului, precum și reprezentanții Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova – să își exprime sprijinul și să utilizeze toate canalele diplomatice și instrumentele aflate la dispoziția lor pentru: a interveni public și diplomatic în favoarea lui Emilian Ceban și a insista, în dialogul cu reprezentanții regimului de la Tiraspol, asupra încetării imediate a măsurii de izolare disciplinară și asupra eliberării sale;

a solicita accesul Misiunii OSCE pentru verificarea stării sale de sănătate, a condițiilor regimului de carceră și a accesului la asistență medicală. Reiterăm integral solicitările formulate prin petiția și apelul public al Asociației Promo-LEX din 19 mai 2026 privind cazul Emilian Ceban și solicităm autorităților să întreprindă măsuri prompte pentru examinarea și punerea lor în aplicare, în coordonare cu partenerii internaționali.

Având în vedere caracterul de urgență al situației și riscul iminent pentru sănătatea și integritatea lui Emilian Ceban, Asociația Promo-LEX solicită autorităților destinatare să dispună măsurile necesare în cel mai scurt timp posibil și să comunice acțiunile întreprinse”, se menționează în comunicatul Promo-LEX.

Apelul este adresat președintei Maia Sandu, premierului Alexandru Munteanu și viceprim-ministrului pentru reintegrare, Valeriu Chiveri.