Evghenii Pancioha, deținut ilegal de opt ani în regiunea transnistreană, se află într-o stare de sănătate gravă. Promo-LEX solicită intervenția urgentă a viceprim-ministrului pentru reintegrare

Evghenii Pancioha, cetățean al R. Moldova în vârstă de 42 de ani, deținut ilegal de opt ani în regiunea transnistreană pentru pretinsa „trădare de patrie”, se află într-o stare de sănătate gravă care îi pune viața în pericol, scrie Promo-LEX. Lipsit de acces la tratament medical adecvat, în condiții de detenție inumane, acesta riscă consecințe ireversibile, inclusiv deces în detenție.

Astfel, Promo-LEX solicită intervenția urgentă a viceprim-ministrului pentru reintegrare în cazul lui Pancioha, în contextul agravării continue a stării sale de sănătate

Potrivit asociației, acesta a fost condamnat ilegal la 21 decembrie 2018 la 13 ani de închisoare în temeiul „articolului 271 – trădare de patrie” din pretinsul „cod penal” local, fiind învinuit de colaborare cu serviciile secrete ale Ucrainei contrar intereselor regimului de ocupație de la Tiraspol.

„În prezent, Evghenii Pancioha este deținut în instituția de detenție ilegală denumită „UIN-2” din Tiraspol, unde este lipsit de acces la asistență medicală adecvată și de posibilitatea de a comunica cu lumea exterioară. Evghenii Pancioha suferă de multiple boli cronice grave, precum HIV, hepatite virale, afecțiuni neurologice și patologie vasculară periferică, cu afectarea membrelor inferioare. Starea sa de sănătate se deteriorează continuu și necesită monitorizare medicală permanentă, precum și administrarea unui tratament adecvat, de care acesta a fost lipsit pe întreaga durată a ultimilor opt ani de detenție ilegală”, a precizat Promo-LEX.

Cronica condamnării ilegale

Anterior privării sale de libertate, Evghenii Pancioha a activat în domeniul transporturilor de pasageri și mărfuri. În 2018, acesta a fost răpit de la așa-numita „vamă” de către ofițeri ai „ministerului securității” din Tiraspol („MGB”). După răpire, Evghenii Pancioha a fost ținut inițial într-un subsol, iar ulterior transferat la așa-numitul izolator „SIZO-3”, unde a stat aproximativ 11 luni în regim de izolare solitară. În această perioadă, nu i-a fost prezentat niciun act procedural și nu i-a fost permisă comunicarea cu lumea exterioară. Exercitarea dreptului la corespondență fără cenzură este imposibilă în practică, în concordanță cu prevederile așa-numitei „legislații” locale, care instituie în mod expres cenzurarea corespondenței persoanelor private ilegal de libertate. După pronunțarea „sentinței”, în decembrie 2018, a fost transferat la „UIN-2”, unde a fost ținut din nou în izolare solitară pentru aproximativ două săptămâni. Așa-numitul „proces penal” s-a desfășurat cu ușile închise, iar dosarul ar fi fost clasificat, fapt care a restrâns în totalitate accesul la materialele cauzei. În consecință, Evghenii Pancioha nu a beneficiat de posibilitatea efectivă de a consulta materialele dosarului.

Totodată, Evghenii Pancioha nu a avut acces la un avocat independent, care să semnaleze și să conteste abuzurile comise. Numeroase victime ale detenției ilegale au relatat că avocații desemnați nu le-au reprezentat interesele, ci au asistat pasiv la desfășurarea procedurilor, fără a formula obiecții, a denunța abuzurile sau a înainta cereri esențiale pentru apărare. În regiunea transnistreană, mecanismele de sancționare aplicabile avocaților au fost concepute astfel încât să descurajeze orice manifestare a independenței profesionale și să impună conformarea față de structurile de ocupație.

Pe parcursul celor opt ani de detenție, Evghenii Pancioha a formulat multiple plângeri și cereri prin care a contestat învinuirea adusă și așa-numita „condamnare” dispusă în temeiul „articolului 271 – trădarea de patrie”, însă acestea au fost respinse de structurile de ocupație, inclusiv de pretinsul „împuternicit pentru drepturile omului” de la Tiraspol, sub pretextul că această structură nu are competența de a interveni în asemenea „cauze penale”. Deși unele dintre afecțiunile de care suferă se încadrează în categoriile prevăzute la punctul 13 din așa-numita „hotărâre a sovietului suprem al rmn” nr. 3490 din 1 iulie 2020 privind amnistia, aplicarea acesteia i-a fost refuzată pe motiv că a fost „condamnat” în temeiul „articolului 271 – trădarea de patrie”.

În condițiile în care regimul de la Tiraspol reprezintă un regim de ocupație militară rusă, invocarea unor pretinse „interese ale statului” sau a acuzației de „trădare de patrie” nu poate constitui, sub nicio formă, un temei legitim și legal pentru privarea de libertate a persoanelor. În cauza Mozer c. Republicii Moldova și Rusiei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că nici „instanțele rmn”, nici orice altă pretinsă „autoritate a rmn” nu pot dispune în mod legal arestarea ori detenția unei persoane. Totodată, Curtea a constatat că nu există niciun temei pentru a considera că în regiune funcționează un sistem care să reflecte o tradiție juridică compatibilă cu Convenția, comparabilă cu cea existentă în restul Republicii Moldova.

Starea gravă de sănătate și lipsa accesului la asistență medicală

Din informațiile disponibile rezultă motive serioase de îngrijorare cu privire la starea de sănătate a lui Evghenii Pancioha, care se deteriorează continuu ca urmare a condițiilor inumane de detenție și a lipsei accesului la asistență medicală, fiind semnalată o agravare a simptomelor la nivelul membrelor inferioare – înnegrirea picioarelor și lipsa circulației sanguine la nivelul acestora. Accesul său la medicamente este extrem de limitat. În prezent, singurul tratament administrat efectiv este cel antiretroviral pentru HIV. În ceea ce privește celelalte afecțiuni grave de care suferă, tratamentul nu este asigurat, întrucât nu sunt eliberate prescripțiile medicale necesare, iar instituția penitenciară ilegală nu dispune de medicamentele indispensabile.

Raportul Promo-LEX „Drepturile omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Retrospectiva anului 2024” relevă faptul că alocarea anuală destinată medicamentelor și serviciilor medicale este de aproximativ 200 de lei per deținut, în comparație cu circa 2800 de lei pe malul drept al Nistrului, „fapt care evidențiază subfinanțarea considerabilă a medicinei în așa-numitul „sistem penitenciar” din stânga Nistrului”.

„De-a lungul anilor de ocupație rusă a regiunii transnistrene, Promo-LEX a documentat numeroase cazuri care reflectă indiferența personalului din penitenciarele ilegale și a așa-numiților „judecători” față de starea de sănătate a deținuților și față de necesitatea acordării asistenței medicale. Inacțiunea așa-numiților reprezentanți ai structurilor transnistrene ilegale, precum și neglijarea stării de sănătate a deținuților generează riscuri majore pentru viața acestora și pot duce la consecințe ireparabile, inclusiv deces în detenție.”

Solicitările Asociației Promo-LEX către viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri:

Având în vedere obligațiile pozitive ale R. Moldova de a proteja și a sprijini persoanele supuse unor încălcări grave comise de structurile ilegale de la Tiraspol, asociația solicită întreprinderea, în regim de urgență, a următoarelor măsuri: