LIVE TEXT O femeia a fost rănită în Zaporojjea după un atac cu drone. Război în Ucraina, ziua 1570

UPDATE 17:05 În Zaporojjea, o femeie a fost rănită în urma unui atac cu dronă al armatei ruse.

În urma atacului rusesc cu dronă a fost avariată clădirea terminalului unui operator logistic. La o altă adresă, a izbucnit un incendiu pe teritoriul unei gospodării private.

Informațiile privind numărul total al victimelor sunt în curs de actualizare.

Salvatorii au intervenit și au lichidat incendiul.

UPDATE 15:55 Forțele ruse au bombardat din nou sectorul rezidențial din sudul regiunii Odesa: sunt persoane rănite.

În urma atacului au izbucnit incendii în trei case de locuit, iar alte trei locuințe au fost avariate.

Doi bărbați au fost răniți. Aceștia au fost transportați la spital de echipajele medicale înainte de sosirea salvatorilor.

UPDATE 14:00 6 persoane au fost rănite la Sumî în urma atacului rusesc din această dimineață.

Salvatorii au fost nevoiți să intervină simultan în trei locații diferite. Aceștia au lichidat un incendiu izbucnit într-un bloc de locuințe cu trei etaje.

La alte adrese, echipele de intervenție au inspectat zonele afectate, au transportat un bărbat rănit la ambulanță și au asigurat măsurile de securitate antiincendiară.

UPDATE 12:40 În noaptea de 12 iunie, forțele ruse au atacat Ucraina cu 117 drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmas și drone-capcană de tip „Parodia”, lansate din direcțiile Oriol, Kursk și Millerovo, precum și din Ceauda și Hvardiiske, au informat Forțele Aeriene de Apărare

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 8:00, apărarea antiaeriană a doborât sau a neutralizat 102 drone de tip Shahed, Gerbera, Italmas.

Au fost înregistrate lovituri ale 14 drone de atac în șapte locații, precum și căderi ale dronelor doborâte (fragmente) în alte opt locații.

UPDATE 12:10 La Cernihiv, în urma unui atac cu dronă rusească a luat foc acoperișul unei instituții de învățământ aflate în funcțiune

În raionul Novhorod-Siverskîi, ca urmare a impactului unei drone, a izbucnit un incendiu într-un depozit.

Salvatorii au intervenit prompt și au lichidat toate focarele de incendiu.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime sau persoane rănite.

UPDATE 9:40 La Nîkolaev, încă un bărbat a fost rănit în urma unui atac rusesc cu drone, produs în această dimineață.

În urma atacului cu drone au fost avariate clădirile unei întreprinderi de transport și mai multe automobile. Unul dintre vehicule a luat foc, iar pompierii au intervenit și au stins incendiul.

La fața locului au acționat și specialiști în protecție radiologică, chimică și biologică, precum și o echipă pirotehnică a Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

UPDATE 9:10 La Sumî, rușii au lovit cu o dronă un cămin studențesc la nivelul etajului șase, a scris Serviciul pentru Situații de Urgență.

În urma atacului au fost sparte ferestrele clădirii. Salvatorii au inspectat zona și au acordat primul ajutor persoanelor afectate.

Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost raportate victime sau persoane rănite.

UPDATE 8:35 La Nikolaev, 3 persoane dintr-o locuință particulară au fost rănite în urma unui atac cu drone rusești, anunță vineri, 12 iunie, Serviciul pentru Situații de Urgență.

Salvatorii au evacuat din clădirea avariată un bărbat născut în 1985, care a suferit răni provocate de schije, precum și două femei născute în 1986 și 2008. Toți trei au fost transportați la spital.

La fața locului a izbucnit și un incendiu de proporții. În urma căderii fragmentelor și a efectului undei de șoc au fost avariate două automobile și 14 gospodării particulare, dintre care două au fost distruse.

La intervenție au participat 30 de salvatori, opt autospeciale ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, inclusiv echipe de chimiști și geniști, precum și polițiști, medici și voluntari.