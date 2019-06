Oficial/ Numele judecătorilor „înlăturați” și „revocați” din funcții de CSM

Nota informativă a unui judecător a generat înlăturarea și revocarea din funcții a opt magistrați, până la verificarea informației de către Inspecția judiciară din cadrul Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Subiectul a fost examinat de CSM în ședință închisă.

Potrivit informației făcute publice de CSM, președintele Curții Supreme de Justiție (CSJ), Ion Druță, „a fost înlăturat de la exercitarea funcției administrative în cadrul CSJ, „până la rămânerea definitivă a hotărârii emise în baza informației prezentate de judecător”. Interimatul funcției de președinte al CSJ va fi asigurat de Tatiana Vieru, vicepreședinta Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al instituției.

Prin aceeași decizie, plenul CSM „a înlăturat” din funcție președintele Judecătoriei Chișinău Radu Țurcanu și vicepreședinții Corneliu Guzun, Dorin Dulghieru, Ghenadie Pavliuc și Vitalie Stratan.

Interimatul funcției de președinte al Judecătoriei Chișinău, dar și celei vicepreședinte al instanței, pentru sediul Buiucani, va fi asigurat de Stella Bleșceaga.

Celelalte funcții de vicepreședinte interimar al Judecătoriei Chișinău vor fi exercitate de Alexandru Sandu (sediul Ciocana), Viorica Puica (sediul Centru), Viorica Dodon (sediul Rîșcani) și Nicolae Șova (sediul Central)

Din 25 iunie, interimatul funcției de inspector-judecător principal al Inspecției judiciare a CSM va fi asigurată de Ioana Chironeț, după ce Nicolae Clima a fost înlăturat din funcție.

Tot ieri, judecătorul CSJ Oleg Strenioală a fost revocat din funcția de membru al Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, fiind anunțat concurs pentru suplinirea funcției respective.

Legea cu privire la statutul judecătorului nu prevede procedura de „înlăturare” a magistraților, ci doar de „suspendare” din funcție.