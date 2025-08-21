Drona căzută în Polonia provenea dinspre Belarus, susține procurorul

O dronă care s-a prăbușit pe un câmp din estul Poloniei provenea cel mai probabil din direcția Belarusului, a declarat joi, 21 august, un procuror regional, în urma unui incident descris de ministrul apărării drept o provocare din partea aliatului Belarusului, Rusia, scrie Reuters.

Drona militară a căzut într-un lan de porumb în noaptea de marți, stricând recoltele, spargând geamurile caselor din apropiere și amplificand tensiunile într-o perioadă crucială în eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina.

„Există o probabilitate foarte mare ca obiectul să provină probabil din Belarus”, a declarat reporterilor procurorul regional Lublin, Grzegorz Trusiewicz. Țara a susținut invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe a declarat miercuri pentru Reuters că primele concluzii ale anchetei și unii experți sugerează că o versiune rusească a dronei Shahed, dezvoltată de Iran, a fost implicată în cel mai recent incident.

Trusiewicz a declarat că nu poate confirma modelul dronei implicate.O notă de protest va fi transmisă Rusiei joi, a declarat ministrul adjunct de externe Marcin Bosacki pentru postul privat de televiziune RMF FM. El a spus că tonul acesteia va depinde de confirmarea relatării ministrului apărării despre o provocare deliberată.

Ambasada Belarusului la Varșovia nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Ambasada Rusiei nu a făcut niciun comentariu.

Joi dimineața, Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a declarat că a mobilizat avioane de luptă din cauza atacurilor rusești asupra vestului Ucrainei. Cu toate acestea, a precizat că nu a fost observată nicio încălcare a spațiului aerian polonez.