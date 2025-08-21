Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a înmânat medalia Ordinul Curajului familiei lui Michael Gloss, fiul adjunctei șefului CIA care a fost ucis luptând pentru Rusia în 2024, a declarat pentru CNN un înalt oficial al administrației.

La începutul acestei luni, când președintele rus Vladimir Putin i-a înmânat medalia lui Witkoff, unii observatori au considerat acest gest ca fiind o lovitură diplomatică, având în vedere că americanul ucis, Michael Gloss, în vârstă de 21 de ani, era fiul unui înalt oficial al CIA.

Dar Witkoff nu a văzut lucrurile în acest fel. Ordinul Curajului este o decorație a Federației Ruse acordată de obicei cetățenilor ruși pentru a recunoaște actele altruiste de curaj și vitejie în situații de urgență, dezastre și război. Pentru Witkoff, care și-a pierdut un fiu în epidemia de opioide, pierderea unui copil este o experiență traumatică care transcende geopolitica. Și el a considerat că merită să acorde medalia lui Juliane Gallina, directorul adjunct al CIA pentru inovare digitală, și soțului ei, potrivit sursei CNN

„Ea a plâns împreună cu soțul ei”, a declarat oficialul senior al administrației pentru CNN. Pentru Witkoff, momentul „nu a fost despre cine a luptat, ci mai degrabă despre amintirile copiilor noștri și mesajul general «Să punem capăt acestui război»”, a declarat mai oficialul.

Un purtător de cuvânt al CIA a emis o declarație pentru CNN în care se menționează că „întreaga familie CIA este îndurerată de pierderea lor”.

„Juliane Gallina și familia ei au suferit o tragedie personală inimaginabilă în primăvara anului 2024, când fiul ei, Michael Gloss, care se lupta cu probleme de sănătate mintală, a murit în timp ce lupta în conflictul din Ucraina. CIA consideră că moartea lui Michael este o chestiune privată a familiei Gloss, nu o problemă de securitate națională”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Witkoff s-a deplasat la Moscova în această lună pentru a se întâlni cu Putin și a jucat, de asemenea, un rol important în negocierile cu înalți oficiali ruși și ucraineni, care au avut loc în Arabia Saudită la începutul acestui an, în vederea încheierii războiului. El a fostalături de președintele Donald Trump și la summitul cu Putin din Alaska, din 15 august.

Fiul directoarei adjuncte a CIA s-a înrolat în armata rusă și a decedat în Ucraina. „Era un susținător ferm al Rusiei, o iubea”

Michael Gloss, fiul directoarei adjuncte pentru inovație digitală a Agenției Centrale de Informații a SUA (CIA), Julian Gallina Gloss, și al veteranului războiului din Irak, Larry Gloss, a murit în Ucraina la vârsta de 21 de ani. El se afla în cadrul armatei ruse, unde a fost recrutat în toamna anului 2023, scrie Important Stories.

Potrivit sursei, Michael Gloss a ajuns în Rusia în august 2023, după ce a rătăcit prin diferite țări ale lumii. Deja în septembrie, a semnat un contract cu Ministerul Apărării din Rusia, trecând printr-un singur punct de recrutare la Yablochkov din Moscova, după care a petrecut două săptămâni la centrul de instruire „Avangard” din regiunea Moscovei.

În decembrie, tânărul a fost trimis pe front, deși, potrivit spuselor prietenilor săi, nu avea nicio intenție să lupte cu arma în mână. Gloss era înrolat în Regimentul 137 Aeropurtat (unitatea militară 41450) din Riazan și, judecând după necrolog, a murit pe 4 aprilie 2024. În acea zi, potrivit Diviziei 106, care includea regimentul, parașutiștii avansau în regiunea Donețk, lângă Razdolovka.

Publicația scrie că Gloss a părăsit Statele Unite la începutul anului 2023 din cauza frustrării față de politica țării. S-a poziționat ca un apărător al mediului, al drepturilor femeilor și un susținător al încetării războaielor în lume. La început, tânărul, absolvent al unei prestigioase facultăți de arte liberale „verzi”, a călătorit prin lume, a locuit în corturi, a participat la întâlnirile Familiei Rainbow (parte a mișcării hippie) și a ajutat victimele cutremurelor din Turcia. La un moment dat, a luat numele de Hamza, a devenit interesat de problema palestiniană și a devenit fascinat de teoriile conspirației, precum și de ideile unei „lumi multipolare” și „lupta împotriva hegemoniei occidentale”, despre care credea că va fi înlocuită de BRICS.

Odată ajuns în Rusia, a creat pagini pe VKontakte și Odnoklassniki și s-a alăturat grupurilor publice „Romanticii satelor rusești”, „Suntem din URSS”, „URSS Lenin Stalin Marxism Comunism Comuniști”, „Islam” și „CPRF”. El avea ca prieteni alți mercenari – din Nepal și China. Gloss a publicat și un videoclip cu Vladimir Putin, care a vorbit despre necesitatea creării unei Palestine independente. Însuși fiul șefului adjunct al CIA le-a spus prietenilor săi că scopul său era să obțină un pașaport rusesc.

În același timp, colegul lui Gloss din unitatea de la Riazan a spus că acesta „era un susținător ferm al Rusiei, o iubea”.

„Odată ajuns la Moscova, a decis că vrea să fie util în această operațiune specială, dar nu avea de gând să ia armele”, a spus un militar rus.

Înmormântarea lui Gloss în Statele Unite a avut loc pe 21 decembrie 2024. Familiei nu i s-au oferit detalii despre moartea fiului lor, a declarat un prieten al tânărului.