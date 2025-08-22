Oficialii maghiari se feresc să „arate cu degetul” spre Rusia. Mesajele transmise de înalții demnitari

Președintele Ungariei, Tamás Sulyok, a postat un mesaj de susținere față de victimele care au fost rănite în atacul cu rachetă lansat de Rusia asupra unei fabrici din vestul Ucrainei.

Ulterior, mesajul oficial a fost editat, fiind șters din text detaliul care menționează că atacul a fost unul „rusesc”. El nu este singurul demnitar care se ferește să menționeze că Rusia este autorul atacurilor, scrie mediafax.ro.

În mesajul inițial postat pe pagina de Facebook, liderul maghiar Tamás Sulyok și-a exprimat „profunda milă pentru cei care au fost răniți în atacul rusesc cu rachete”, lansat asupra orașului Mukachevo. Președintele Ungariei le-a urat victimelor „o recuperare cât mai rapidă și completă”.

În versiunea editată a postării, cuvântul „rusesc” a fost, însă, șters, făcându-se referire numai la „atacul cu rachete”, relatează European Pravda.

Sursa: mediafax.ro

De asemenea, în continuarea mesajului, liderul maghiar a precizat: „Încheierea conflictului ruso-ucrainean este în interesul nostru”.

„Sunt încrezător că partidele aflate în conflict sunt capabile să vadă acest lucru până la capăt și, datorită eforturilor diplomatice internaționale, vor pune capăt în curând acestui masacru inuman și fără sens”, se arată în mesajul oficial al liderului maghiar Tamás Sulyok.

Tot joi, ministrul maghiar de Externe, Péter Szijjártó, a dat comentat ultimul atac aerian lansat de Rusia în vestul Ucrainei, fără să menționeze însă atacul asupra regiunii Zakarpattia, regiune care a fost cel mai grav afectată, potrivit Ukrainska Pravda.

Nici el nu a specificat în mod direct faptul că atacul a fost lasat de Rusia, nici nu a menționat public faptul că Rusia este autorul atacurilor în contextul războiului din Ucraina.