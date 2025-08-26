DOC Rusia intenționează să se retragă din Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii

Guvernul Rusiei a propus președintelui Vladimir Putin să denunțe Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii și a Tratamentelelor sau Pedepsei Inumane sau Degradante. Hotărârea a fost semnată de premierul rus Mihail Mișustin.

Documentul precizează că inițiativa vizează nu doar retragerea din convenție, ci și din protocoalele adoptate în cadrul acesteia.

Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii a fost adoptată de Consiliul Europei în 1987. Rusia a devenit membră a Consiliului în 1996 și a semnat convenția în 1997.

După declanșarea războiului în Ucraina, pe 16 martie 2022, Comitetul Miniștrilor Consiliului Europei a exclus Rusia din organizație. Astfel, Rusia și-a pierdut statutul de participant la Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

De asemenea, cetățenii ruși nu mai pot depune plângeri împotriva Rusiei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). În iunie 2022, liderul de la Kremlin a semnat o lege privind neexecutarea hotărârilor CEDO pronunțate după 15 martie 2022.

Ordin Mișustin by Ziarul de Gardă