LIVE TEXT Trump afirmă că a discutat cu Putin despre limitarea armelor nucleare. Război în Ucraina, ziua 1279

UPDATE 21:27 Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că, în discuțiile sale telefonice cu liderul rus Vladimir Putin, a abordat inclusiv subiectul limitării armelor nucleare. Afirmația a fost făcută pe 25 august, în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii, relatează Hromadske.

„Rachete, arme nucleare – vorbim (cu Putin – n.r.) despre multe lucruri. Discutăm despre limitarea armelor nucleare și vom implica și China în acest proces. Statele Unite dețin cele mai multe arme nucleare, Rusia se află pe locul al doilea, iar China pe al treilea, însă diferența este semnificativă. Totuși, în cinci ani, China ne va ajunge din urmă”, a spus Trump.

Potrivit acestuia, SUA urmăresc procesul de denuclearizare, întrucât armele nucleare reprezintă „o forță prea mare”.

Ulterior, în cadrul unei convorbiri cu președintele Coreei de Sud, Trump a menționat din nou tema dezarmării nucleare.

„Cred că denuclearizarea este un obiectiv major. Rusia își dorește acest lucru, iar eu consider că și China va fi interesată. Nu putem permite proliferarea armelor nucleare”, a subliniat președintele american.

UPDATE 16:35 Norvegia intenționează să aloce 8,45 miliarde de dolari ajutor Ucrainei în 2026, a anunțat prim-ministrul Jonas Gahr Store în timpul unei vizite la Kiev pe 25 august, transmite Kyiv Indpendent.

Această mișcare subliniază rolul tot mai mare al Norvegiei în sprijinirea apărării Ucrainei, pe măsură ce partenerii occidentali se apropie de finalizarea garanțiilor de securitate, pe fondul eforturilor de a organiza o întâlnire la nivel înalt între Kiev și Moscova. Referindu-se la garanțiile de securitate, Store a declarat că cea mai importantă garanție ar fi asigurarea Ucrainei cu capacități puternice de apărare.

„Esențial este ca Statele Unite să rămână implicate în aceste discuții”, a spus el, adăugând că Oslo este, de asemenea, implicat.

Potrivit prim-ministrului norvegian, Norvegia va participa la antrenarea trupelor ucrainene și va contribui la protejarea spațiului aerian al Ucrainei prin furnizarea de sisteme de apărare aeriană.

Vestea vine pe fondul eforturilor din partea aliaților Ucrainei de a elabora garanții de securitate postbelice pentru Kiev, în urma unei întâlniri la nivel înalt la Washington cu președintele Volodimir Zelenski, președintele american Donald Trump și partenerii europeni. Bloomberg a relatat pe 19 august că pachetul de garanții de securitate pentru Ucraina ar putea fi finalizat în următoarele zile. Oficialii europeni ar fi discutat despre trimiterea de trupe britanice și franceze în Ucraina, împreună cu contingente din aproximativ 10 alte țări.

Trump a declarat pentru Fox News pe 19 august că Washingtonul ar putea oferi sprijin aerian ca parte a garanțiilor, dar a exclus desfășurarea de trupe terestre americane în Ucraina.

UPDATE 14:00 Șase persoane rănite în urma bombardamentului rusesc nocturn asupra uneia dintre așezările comunității Sumî, potrivit Serviciului de Urgență a Ucrainei.

Au fost raportate pagube și distrugeri în sectorul rezidențial. Salvatorii au lucrat simultan în 4 locații – stingând incendii de amploare (existând risc de extindere a incendiului). Incendiile au fost lichidate.

În regiunea Donețk trupele rusești au bombardat așezările din regiune de 18 ori pe zi. Locurile Sloviansk, Novoselivka, Drobysheve, Bilozerske și Novodonețka au fost lovite. O persoană a fost rănită în satul Iverske din cauza bombardamentelor.

Clădiri înalte, case private, anexe, clădiri administrative și mașini au fost distruse și avariate. Numeroase incendii au izbucnit din cauza atacurilor rusești, care au fost stinse de pompierii Serviciului de Urgență de Stat.

UPDATE 11:15 Canada va aloca 500 de milioane de dolari pentru achiziționarea de arme americane pentru Ucraina. Acest lucru a fost anunțat de ministrul Apărării, Denis Shmîhal, potrivit Hromadske.

El a declarat că a discutat cu ministrul canadian al Apărării, David McGuinty, despre extinderea cooperării industriale, inclusiv investiții în producția de drone împreună cu Ucraina.

În plus, oficialul și-a exprimat recunoștința față de Canada pentru sprijinul său sistemic, care „întărește Ucraina și apărătorii noștri”.

Anterior, prim-ministrul canadian, Mark Carney, a declarat că, în septembrie 2025, Ucraina va primi drone, obuze și vehicule blindate din Canada în valoare de peste 1 miliard de dolari.

De asemenea, el a promis că țara sa va oferi „zeci de milioane” pentru asistență medicală de urgență, crearea de adăposturi antiaeriene și consolidarea democrației locale în Ucraina, inclusiv prin asistență împotriva atacurilor cibernetice.

UPDATE 08:40 Zece atacuri cu drone rusești asupra orașului Sumî au dus la incendierea clădirilor rezidențiale. Acest lucru a fost raportat de Serhii Kryvosheienko, șeful Administrației Militare a orașului Sumy, potrivit Ukrinform.

„Armata rusă își continuă atacul masiv asupra comunității Sumî. În jurul miezului nopții, au fost înregistrate peste 10 atacuri”, a scris el.

Potrivit oficialului, clădirile rezidențiale dintr-unul dintre districtele administrative ale comunității au luat foc.

„Nu am primit rapoarte despre victime”, a menționat Kryvosheienko.

Între timp, șeful Administrației Militare Regionale, Oleh Hryhorov, a adăugat că în comunitatea Romnî au fost înregistrate și atacuri ale dronelor rusești. După cum s-a relatat anterior, atacurile rusești asupra infrastructurii critice din anumite părți ale districtului Sumî au provocat pene de curent.

