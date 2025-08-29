Franţa şi Germania urmează să furnizeze apărare aeriană suplimentară Ucrainei şi să exercite presiuni în vederea impunerii unor noi sancţiuni Rusiei

Preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz s-au întâlnit joi, 28 august, la Fort de Brégançon, reşedinţa de vară a preşedinţilor francezi, în vederea unei relansări a relațiilor franceze și germane, blocate de mai mulţi ani. Cei doi lideri au participat pe 29 august, la Toulon, la un Consiliul comun al Miniştrilor, după care au anunţat, între altele, că vor furniza apărare antiaeriană suplimentară Ucrainei, vor lansa un dialog strategic bilateral la nivel înalt şi vor exercita presiuni asupra Rusiei, relatează AFP, citat de News.ro.

Cei doi au susţinut o conferinţă de presă comună dedicată unor probleme de securitate.

Franţa şi Germania urmează să furnizeze apărare aeriană suplimentară Ucrainei, „având în vedere atacurile ruseşti masive” a cărei ţintă a fost în ultimele săptămâni, se arată într-un comunicat comun publicat vineri, în urma Consiliului de Miniştri franco-german din sudul Franţei.

„În pofida unor eforturi diplomatice intense, Rusia nu arată nicio intenţie de oprire a războiului de agresiune împotrriva Ucrainei”, denunţă Parisul şi Berlinul.

Cele două ţări anunţă, de asemenea, că urmează să înceapă la cel mai înalt nivel „un dialog strategic, purtat de către preşedinţia franceză şi Cancelaria germană, cu participarea miniştrilor Afacerilor Externe şi Apărării”, se arată în comunicatul comun.

Emmanuel Macron – preşedintelui singurului stat membru al Uniunii Europene (UE) dotat cu arma nucleară – a anunţat că este pregătit să înceapă un dialog strategic cu mai mulţi parteneri, având în vedere degradarea mediului securităţii internţaionale şi constatarea europenilor a necesităţii unei consolidări a capacităţii lor a apărării.

Sancțiuni suplimentare asupra Rusiei

Cei doi lideri au anunțat totodată că vor continua să exercite „presiuni” pentru ca Rusiei să-i fie impuse sanţciuni suplimentare, a spus Emmanuel Macron.

„Vom continua să exercităm presiuni pentru ca sanţciuni suplimentare să fie impuse de către noi înşine, iar noi suntem pregătiţi, însă şi de către Statele Unite ale Americii, cu scopul de a forţa Rusia să revină la masa negocierilor” în Războiul din Ucraina, a declarat el, alături de cancelarul german Friedrich Merz.

„Următoarele zile vor fi hotărâtoare” pentru ca Moscova să dea semne de voinţă să pună capăt conflictului, aşa cum vrea preşedintele american Donald Trump, a apreciat el.