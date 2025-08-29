Apartamente-fantomă în chirie: Cum se colectează avansuri și cum dispar proprietarii fictivi de apartamente

Sunt anunțuri care par prea bune ca să fie adevărate: apartamente spațioase, la prețuri accesibile, mobilate modern, gata de trai. Dar pentru unii, aceste promisiuni s-au transformat rapid într-o escrocherie clasică, cu pierderi financiare. Fenomenul este unul constant, arată datele Poliției.

„În primele șapte luni ale anului 2025, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 1.827 de cazuri de escrocherii, dintre care 24 de cazuri (sau 1,31%) au fost comise prin metoda plasării anunțurilor false privind închirierea apartamentelor. La finele anului 2024 au fost înregistrate 78 de astfel de cazuri, iar în 2023 – 40 de cazuri”, se arată în răspunsul semnat de Inspectoratul General al Poliției.

„Am pierdut 450 de euro și nimeni nu ne-a ajutat”

O familie tânără, cu un copil mic, a căzut în plasa unui anunț de pe un site specializat. „Noi am avut situația cu un escroc cunoscut la Poliție, cu peste 20 de plângeri depuse pe numele lui. El era chiar proprietarul apartamentului pe care am convenit să-l închiriem, ca să îl administrăm ulterior în subarendă”, povestește Cristina Gorceac.

Proprietarul apartamentului i-a convins să achite un avans consistent: „Ne-a cerut banii în avans și a spus că vom primi cheile peste două săptămâni. În total, am pierdut 450 de euro. Avem un copil mic, iar pentru noi acești bani contează enorm. Apoi, a început să ne ducă cu vorba: azi-mâine ne întoarce banii, ba că nu poate, ba că vine mâine.”

Cristina Gorceac,

Sursa: arhiva personală

Au mers la Poliție să depună plângere, însă experiența a fost departe de a fi încurajatoare.

„M-am simțit eu ca și cum aș fi vinovata, nu păgubita. Inițial nu au vrut să accepte plângerea, încercau să mă convingă că nu are rost să scriu. Când, totuși, am insistat, polițista mi-a spus că să fiu conștientă că el are așa reputație, dar că, cică, întoarce banii la oameni. Mi-a spus că îl sună periodic, să vadă dacă dă banii înapoi.”

Ulterior, familia a primit o scrisoare oficială prin care Poliția îi îndemna să se adreseze în instanța de judecată, invocând faptul că au semnat un contract civil cu proprietarul. „Ne-am consultat cu un avocat. Șansele să ne recuperăm banii sunt foarte mici”, conchide Cristina.

„Am văzut prea multe semne că e o țeapă”

Alții au fost mai precauți, însă confirmă amploarea fenomenului. O altă tânără care nu a dorit să-și divulge numele, povestește cum a evitat să fie înșelată, observând un comportament suspect:

„Istoria e simplă și bizară. Eu căutam apartamente pe 999.md și am contactat mai mulți „proprietari”. Unii nu răspundeau la telefon deloc, alții cereau avansuri direct prin mesaj, ca să-ți „broneze” apartamentul. După aceste cuvinte eu am ințeles că e o țeapă, și nu am mai continuat conversația. Am dat de cel puțin șase anunțuri de acest fel.”

Deși nu a fost păgubită financiar, tânăra recunoaște că tentația de a „prinde” o ofertă bună poate păcăli pe oricine: „Oamenii vor să prindă o chirie bună, iar escrocii exact asta vânează – graba ta.”

Ce spun agenții imobiliari

Fenomenul este bine cunoscut și de profesioniștii din domeniu. Agenta imobiliară Nina Procopciuc confirmă că escrocii folosesc fotografiile reale ale apartamentelor puse în chirie de agenții și le republică sub alt nume, cu prețuri mai mici.

„Nu cunosc cât de multe anunțuri false sunt pentru că nu intru pe 999 să verific, doar din screen-urile care mi le transmit clienții mei, sunt foarte multe apartamente pe care le am eu în lucru sau colegii mei și ei doar fură pozele, schimbă informația și pun un preț atractiv.”

Escrocheriile au un caracter sezonier, mai spune ea: „În marea majoritate a cazurilor este un fenomen deja stabil, dar am observat că anunțurile se dublează atunci când este sezonul chiriilor mai bun (vara – studenții, iarna – sărbători). Aici aș mai adăuga că astfel de anunț fals, se atrage prin faptul că prețul este mai jos de piață și respectiv o să aibă potențial chiriași foarte mulți indiferent de sezon.”

Nina Procopciuc, agent imobiliar

Sursa: arhiva personală

Iar pentru cei aflați în căutarea unei chirii, agenta oferă câteva recomandări clare:

„Am câteva sugestii pentru cetățenii de rând care își caută chirie: obligatoriu să vă vedeți în real cu proprietarul apartamentului la imobilul pe care îl dă în chirie din anunț, și să-i verificați actele (contract de vânzare cumpărare/procură). Nu lăsați arvuna la nimeni înainte de a verifica actele și a vedea apartamentul. Semnați un contract de locațiune unde sunt stipulate inclusiv regulile și obligațiile locatarilor (proprietarilor).”

Cum putem depista asemenea anunțuri

„În primul rând are prețul ieftin și ireal în comparație cu alte apartamente pe piață. Niciodată nu răspunde la apel, dar preferă conversația prin sms, un proprietar real asta nu o v-a face. O să găsească mii de motive, că nu este în oraș, sunt încă 3 clienți interesați, el trebuie să fie sigur, soția nu vrea să vină fără avans, copilul este bolnav etc, ca să vă ceară un „avans” pentru a veni și a prezenta apartamentul. De exemplu, va spune că, uite, eu sunt acum la Cahul și să știu că precis vii, lasă un avans pe card și mâine pot să mă apropii. De obicei se folosesc de documente ale altor persoane, iar pentru confirmare, ei trimit poza la buletin. Sunt foarte insistenți atunci când se vorbește deja de avans. După ce primesc confirmarea de avans te blochează” explică Nina Procopciuc.

„Vă ofer buletinul și contul meu, doar achitați avansul” — Cum proprietarii falși vânează chiriași creduli

Pentru a verifica veridicitatea cuvintelor persoanelor sus-menționate, reporterul ZdG a căutat pe mai multe platforme astfel de anunțuri fantomă. Am găsit mai mulți proprietarii falși care promit apartamente de închiriat pe platformele de anunțuri. În schimbul „rezervării apartamentului”, aceștia cer avansuri rapide și promit că oferă actele lor de identitate și date bancare ca „garanție”. „Achitați un gaj de 500-800 de lei și mâine ne întâlnim la semnarea actelor”, scria unul dintre escroci. Persoana a oferit chiar și un cont bancar pe numele său, pentru a părea credibilă.

Ce arată datele oficiale și ce spun reprezentanții unui site de anunțuri

Inspectoratul General al Poliției (IGP) a confirmat pentru Ziarul de Gardă că fenomenul există și este monitorizat prin statistici oficiale.

„În primele șapte luni ale anului 2025, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 1.827 de cazuri de escrocherii, dintre care 24 de cazuri (sau 1,31%) au fost comise prin metoda plasării anunțurilor false privind închirierea apartamentelor. La finele anului 2024 au fost înregistrate 78 de astfel de cazuri, iar în 2023 – 40 de cazuri”, se arată în răspunsul semnat de IGP.

Reprezentanții platformei 999.md, unde sunt plasate o parte dintre anunțurile false, afirmă că depun eforturi pentru a combate fenomenul.

„În activitatea noastră au fost depistate anunțuri false pe platforma 999.md”, admite administrația site-ului.

„Măsuri concrete au fost și sunt următoarele: atunci când contul este depistat și noi avem certitudinea că este escroc după anumiți parametri – blocăm contul și numărul de telefon ca utilizatorul să nu poată folosi în viitor platforma noastră; administrația site-ului 999.md trimite în fiecare lună, notificări cu avertismente, către toți utilizatorii platformei; în cazul unor escrocherii, Departamentul Juridic cooperează cu organele de drept în vederea identificării utilizatorilor care comit acte ilegale și prevenirea unor astfel de cazuri pe viitor. Vă asigurăm că facem tot ce ne stă în putință pentru a ne proteja utilizatorii”, anunță reprezentanții site-ului de anunțuri.

Unde începe răspunderea penală, care sunt obligațiile legale și ce șanse reale au victimele de a-și recupera prejudiciul? Avocatul Igor Otgon, consultat de Ziarul de Gardă, vine cu mai multe explicații.

Când putem vorbi despre escrocherie?

În primul rând, spune juristul, fiecare caz trebuie analizat individual. Dacă se constată că persoana a indus în eroare intenționat potențialii chiriași și a obținut bani fără a le oferi locuința promisă, situația nu mai este doar un litigiu civil. „Dacă din detaliile fiecărui caz se conturează elementele unei infracțiuni, putem vorbi despre escrocherie. În acest caz este binevenită adresarea la poliție sau la procuratură”, afirmă el.

Care sunt obligațiile proprietarului?

Chiar și în cazul unei închirieri reale, legea prevede reguli clare pentru proprietar. Contractul de locațiune trebuie semnat obligatoriu, înregistrat la Serviciul Fiscal Teritorial, iar veniturile obținute din chirie – impozitate. În plus, specialistul recomandă autentificarea notarială a documentului, pentru a garanta siguranța ambelor părți. „Un contract notarial oferă garanții ambelor părți și protejează atât locatorul, cât și locatarul”, subliniază avocatul.

Igor Otgon, avocat

Sursa: Facebook

Ce șanse au victimele să-și recupereze banii?

Potrivit expertului, chiar și obținerea unei hotărâri judecătorești nu garantează recuperarea prejudiciului. „Dacă făptașul nu are venituri sau proprietăți, executorul poate constata imposibilitatea executării”, explică el. În aceste cazuri, victimele rămân cu o decizie favorabilă pe hârtie, dar fără șanse reale de a-și primi banii înapoi. În plus, atragerea la răspundere este limitată de termenii prevăzuți de lege: pentru faptele contravenționale, termenul este de un an, iar pentru cele penale variază în funcție de gravitatea infracțiuni, dar de cele mai dese ori termenul este de 3 ani pentru acest gen de infracțiuni, susține expertul.

Rolul autorităților

Responsabilitatea nu revine doar victimelor, ci și autorităților. Cristina Coleadina ne-a povestit nouă despre faptul că la poliție ei i sa spus că acest caz nu area șanse de fi rezolvat rezolvat și la poliție au îndemnat-o să nu meargă în judecată. fiind întrebat despre o astfel de abordare a cazului de către poliție, juristul amintește că activitatea poliției poate fi verificată atât de procurori, cât și de superiorii ierarhici. „Persoana lezată are dreptul să sesizeze structurile de control dacă consideră că investigația nu este desfășurată corespunzător”, precizează acesta.

Concluzie

În opinia sa, fenomenul escrocheriilor imobiliare nu poate fi ignorat și trebuie tratat cu fermitate. „Părțile trebuie să se adreseze la poliție pentru a preveni extinderea fenomenului și pentru a proteja și alte potențiale victime”, recomandă juristul.

Recomandările pentru cetățeni:

Pentru a preveni aceste fraude, Poliția le cere oamenilor să fie atenți la mai multe aspecte. Instituția atrage atenția că prevenirea unor asemenea cazuri depinde în mare măsură și de vigilența potențialilor chiriași.

să utilizeze platforme sigure și verificate;

să verifice autenticitatea anunțului și identitatea proprietarului;

să semneze un contract legal de închiriere a spațiului locativ;

să evite comunicarea prin mesaje sau email;

să solicite vizionarea locuinței până la semnarea contractului;

să nu transmită/transferă sume de bani în avans fără a vizita locuința;

să sesizeze imediat Poliția despre orice tentativă sau suspiciune de escrocherie.

Dumitru PANIȘ, reporter stagiar