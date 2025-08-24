WSJ Pentagonul ar fi interzis discret Ucrainei să utilizeze rachetele cu rază lungă de acţiune furnizate de SUA pentru a lovi Rusia

SUA au implementat discret un proces de revizuire care îi conferă secretarului Apărării, Pete Hegseth, autoritatea de a interzice atacurile ucrainene de rază lungă de acțiune în interiorul Rusiei cu rachete americane, blocând efectiv atacurile timp de luni de zile, a relatat Wall Street Journal pe 23 august, citat de Kyiv Independent.

Procesul de aprobare neanunțat la nivel înalt al Departamentului Apărării a împiedicat utilizarea sistemelor de rachete tactice ale armatei (ATACMS) împotriva țintelor din interiorul Rusiei de la sfârșitul primăverii, a declarat un oficial anonim.

Președintele american Donald Trump a declarat pe 21 august că Ucraina nu are „nicio șansă de câștig” dacă nu i se permite să atace Rusia și l-a criticat pe fostul președinte american Joe Biden pentru că nu a lăsat Kievul să „riposteze, ci doar să se apere”.

În ciuda acestui fapt, Trump a declarat anterior că nu este de acord „foarte vehement” cu decizia administrației anterioare a Casei Albe de a permite atacuri ucrainene de rază lungă de acțiune împotriva Rusiei cu arme americane.

Mecanismul de revizuire a fost dezvoltat de subsecretarul de politici al Pentagonului, Elbridge Colby, și supraveghează utilizarea de către Ucraina a armelor fabricate în America și a armelor europene, care se bazează pe informații și componente americane, a relatat WSJ.

Pe lângă procesul de revizuire pentru atacurile cu rachete, se pare că a fost implementat un sistem de evaluare pentru a evalua dacă SUA are suficiente stocuri dintr-o anumită armă. Categoriile roșu, galben și verde au fost introduse de Colby pentru a-i ajuta să decidă ce arme pot fi furnizate Ucrainei.

Noul proces de revizuire se aplică rachetelor britanice cu rază lungă de acțiune Storm Shadow datorită dependenței lor de datele de țintire americane, au declarat un oficial britanic și doi oficiali americani.

Cu cel puțin o ocazie, Ucraina a plănuit să utilizeze ATACMS împotriva unei ținte de pe teritoriul rusesc, dar i s-a refuzat aprobarea, au declarat doi oficiali americani. Ucraina a primit ultima dată un transport de ATACMS autorizat de fosta administrație a Casei Albe în primăvară, au declarat oficiali americani anonimi pentru WSJ.

În ciuda remarcilor recente ale lui Trump conform cărora Ucraina nu poate câștiga războiul împotriva Rusiei fără a riposta, oficialii americani au declarat că declarația lui Trump nu semnalează o schimbare de politică. Trump s-ar putea răzgândi și ar putea permite operațiuni ofensive extinse împotriva Rusiei, a declarat un oficial de rang înalt al Casei Albe pentru WSJ.

Kievul a propus achiziționarea de arme americane în valoare de 90 de miliarde de dolari ca parte a garanțiilor de securitate, deoarece Ucraina și aliații săi își propun să mențină interesul Casei Albe. Se pare că planul ar fi finanțat de aliații europeni ai Ucrainei, care ar finanța achiziționarea de arme americane.

Ucraina a primit pentru prima dată versiuni cu rază mai scurtă de acțiune ale ATACMS în toamna anului 2023. În primăvara anului 2024, SUA au început să furnizeze modele modernizate cu o rază de acțiune de până la 300 de kilometri. La acea vreme, Kievului i se permitea să desfășoare aceste rachete doar împotriva unor ținte din teritoriul ucrainean ocupat.