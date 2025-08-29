„Am un pisoi. Da, unul viu. Și el vine din închisoare”: Povestea unui apărător ucrainean eliberat în urma unui schimb de prizonieri, deținuți în închisoarea din Makiivka și a pisoiului său

Împreună cu cei 84 de prizonieri, eliberați în cadrul schimbului din 14 august 2025, din închisoarea nr. 32 din Makiivka, regiunea Donețk, a fost eliberat și pisoiul Mâșko, după ce „și-a ispășit pedeapsa” împreună cu stăpânii săi timp de 4,5 ani. Pisoiul a fost eliberat împreună cu unul dintre stăpânii săi, Stanislav Panchenko, un soldat de 26 de ani din Armata Națională a Ucrainei, care a stat în captivitate pe teritoriul ocupat al Ucrainei mai mult de 6,5 ani. Al doilea „tată” al pisoiului, un prizonier civil care se află în captivitate de mai bine de 7 ani, din păcate, încă așteaptă următorul schimb. Istoria pisoiului o relatează News of Donbass.

Potrivit lui Stanislav, pisoiul Mâșko este foarte inteligent și blând. Și, întrucât pisoiul nu poate singur să-și povestească istoria, Stanislav a decis să o facă în locul lui. În plus, Mâșko trece printr-un proces de adaptare dificil. Împreună cu Stas, animăluțul a parcurs un drum foarte greu până la locul schimbului. Reabilitarea pisoiului a fost însă de scurtă durată — a stat în spital doar trei zile. Și nici psihologul nu a lucrat cu el, deoarece în spital nu era prevăzut un psiholog pentru animale. Este prima „coadă” care a ajuns în libertate în urma schimbului. Apoi, Stas a fost vizitat de mama sa, care l-a luat pe Mâșko la ea.

Stas spune că mama lui deja s-a împrietenit cu pisoiul. Lui Mâșko îi place noua lui casă. A început chiar să se îngrașe.

Pisoiul trebuie să se obișnuiască nu numai cu noile condiții de viață, ci și să învețe să stea cuminte cu noua familie în adăpost, când sună alarma aeriană, pe care nu a mai auzit-o niciodată în viața sa. Din păcate, în noul său habitat, Mâșko nu se simte în siguranță — acolo războiul face ravagii cu rachete și drone aproape în fiecare zi.

L-am rugat pe salvatorul pisoiului să ne povestească despre Mâșko și despre el însuși. Și Stas are multe de povestit – din 2017 a apărat Donbasul, unde, în ianuarie 2019, a fost luat prizonier. Stas, împreună cu tovarășul său de nenorocire, prizonier civil (pentru a nu-i menționa numele, să-i spunem „Tata-2” – n.r.), l-au crescut pe Mâșko de mic.

„Nu l-am putut părăsi pe Mâșko – în închisoare îl aștepta soarta unui vagabond”.

„Nu puteam să-l las pe Mîșko – în colonie îl aștepta soarta unui vagabond. Și era deja pisica noastră, se poate spune, pisica casei. Acest pisoi a fost adus la noi în baracă, când era încă foarte mic, de către «administratorul» nostru – și el condamnat, care îndeplinea diverse funcții administrative la cererea administrației închisorii. Părea să aibă vreo două săptămâni. Nu era primul pisoi din baracă. Dar, atunci când populația pisicilor fără stăpân din închisoare începe să crească rapid, administratorii, la ordinul administrației, le adună într-un sac și le aruncă în afara zonei. Dacă acest pisoi ar fi fost «deportat» dincolo de gard, așa cum se întâmplă periodic cu semenii săi, nu ar fi supraviețuit singur acolo. Pe scurt, » i-a fost milă de el. Iar noi l-am îngrijit – l-am hrănit, a dormit împreună cu noi”, susține Stas.

La început, băieții au decis că este o pisică și au numit-o Mâșka. Dar a devenit evident că era un motan – Mâșko. Când a început seria de schimburi importante între părțile beligerante, fiecare „vechi locuitor” al închisorii nr. 32 din Makiivka a început, bineînțeles, să spere că va veni și rândul lui să fie eliberat. În această închisoare, atât prizonierii de război, cât și „deținuții politici” mai vechi, să spunem direct, deja „stăteau prea mult” – fiecare a petrecut în spatele gratiilor cel puțin 6-8 ani.

„Sper ca și tovarășul meu de nenorocire, cu care l-am crescut pe Mâșko, să fie schimbat în curând”, spune Stas.

Interlocutorul povestește că a început să se gândească la soarta pisoiului. „Tata-2” spera că, dacă va avea norocul să fie eliberat, atunci familia lui îl va lua pe Mâșko. A început să pregătească pisoiul pentru asta. A pus chiar și o fotografie a mamei sale în baracă, astfel încât Mâșko să o vadă în permanență și să se obișnuiască cu ea. Dar familia lui „Tata-2” a refuzat să ia animalul. Au spus că dacă el nu v-a mai fi aici, atunci și ei vor căuta o nouă regiune în care să locuiască. Se gândeau la problemele cu apa din Donbas.

„Da, în Donbas, în prezent, toată lumea trăiește în așteptarea aprovizionării cu apă – despre asta se scrie peste tot. Și în închisoare a început să se simtă lipsa acesteia. În general, am început să ne gândim la evacuarea pisoiului. Am decis astfel: primul care va fi eliberat, va lua pisica cu el. De aceea, încă iarna, am comandat de la condamnații care lucrează în industria confecțiilor, o geantă specială: cu pereți și fund întăriți – pentru a-l transporta confortabil pe Mîșko în libertate. Gardienii ne-au confiscat geanta de trei ori. Dar, din fericire, am reușit să o recuperăm de fiecare dată”, spune Stas.

Și iată că, pe 25 iulie, când cei care urmau să fie „deportați” de pe teritoriul așa-zisei „republici” au completat formularele speciale, a devenit clar că Stas va trebui să evacueze pisica.

„Ce pisoi? Unul viu?!”

Administrația închisorii nu s-a opus scoaterii pisicii din „republică” – în lista obiectelor care prezintă valoare istorică și culturală pentru gruparea „DNR”, precum și a celor interzise pentru transportare, pisicile nu figurează. Nici măcar nu a fost necesară o autorizație specială pentru scoaterea sa. Cu toate acestea, nici Mâșko, nici Stas nu-și puteau imagina cât de grea va fi călătoria lor. Când cei eliberați au fost transportați în dube (mașini pentru transportul deținuților, n.r.) la Rostov, nu au fost probleme. Dar mai departe, când au fost urcați într-un avion de transport militar, unde au fost nevoiți să stea direct pe podea, cu ochii acoperiți cu bandă adezivă și mâinile legate la spate, Stas a început să-și facă griji pentru animalul său de companie.

„Mâșko s-a comportat liniștit pe tot parcursul până la schimbul de prizonieri – nu a ieșit din geantă și a scos doar ocazional vreun sunet. Avionul era «plin» de oameni, era foarte înghesuit. Și ne-au așezat astfel încât o persoană să stea cu picioarele depărtate, iar cealaltă între ele. Geanta cu pisica a ajuns la spatele meu. Am simțit-o. Era caldă și s-a mișcat puțin. Știam că Mâșko era în viață”, își amintește Stas.

Aproape o zi întreagă, cât a durat drumul până la locul schimbului, cei eliberați nu au fost hrăniți, li s-a dat doar apă. Stas a încercat să-i dea de băut pisoiului, dar Mâșko era atât de amețit încât a refuzat să bea. Pisoiul a suportat stoic și al doilea zbor. Înainte de aterizare, pasagerilor li s-a scos în sfârșit banda de pe ochi și li s-au eliberat mâinile. Iar în autobuzele care i-au dus pe oameni direct la locul schimbului, tuturor li s-a dat apă și puțină mâncare.

„După ce am fost schimbați, ne-au dus la spital cu ambulanțele”, povestește Stas.

„Când m-am urcat în ambulanță, am avertizat personalul pentru orice eventualitate că am un pisoi în geantă. Au fost foarte surprinși: «Ce pisoi? Unul viu?!». Le-am răspuns: «Da, viu. Și el este din închisoarea nr. 32». Am deschis puțin geanta și le-am arătat. Când ne-au internat în spital, am avertizat personalul că am un pisoi și l-am luat cu mine în salon — vecinii nu au avut nimic împotrivă, iar personalul, desigur, a fost surprins și venea să-l vadă. În spital, noi și pisoiul aveam, desigur, suficientă mâncare. Acolo am putut în sfârșit să-l scot pe Mâșko afară, la toaletă. Mama mea știa că voi aduce un pisoi. Și imediat ce a venit să mă viziteze, l-a luat cu ea. Așa că acum se obișnuiește cu realitățile Ucrainei libere, acasă la noi.”

„Am fost condamnat la 17 ani de închisoare”

Salvatorul pisicii a povestit puțin despre el. Provine dintr-o familie numeroasă, ca în basme, în sensul literal al cuvântului: „cinci băieți și o fetiță drăguță”. Stas este cel mai mic dintre frați. Trei dintre ei, inclusiv Stanislav, s-au înrolat pentru a apăra Ucraina.

„Unul dintre frații mei s-a înrolat voluntar în Armata Ucraineană încă din 2014 și este acolo până în prezent. Iar eu m-am înrolat în iulie 2017. Din păcate, în ianuarie 2019 am fost luat prizonier. Un alt frate al nostru a plecat să apere Ucraina odată cu începerea invaziei pe scară largă și a murit pe 19 martie 2024. A lăsat în urmă o soție și doi copii”, povestește Stas.

Stas a făcut serviciul militar în Donbas. Mai întâi în regiunea Luhansk, apoi în regiunea Donețk. Era trăgător la „Dashka” – mitraliera DShK.

În seara zilei de 17 ianuarie 2019, când Stanislav se îndrepta spre postul său – pe pozițiile de sub Gorlovka ocupată, în zona minei „Yuzhnaya”, a fost capturat de un grup de recunoaștere rusesc.

„Tocmai când mă îndreptam spre postul meu, vorbeam cu mama mea la telefon și conexiunea s-a întrerupt – m-au asurzit”, își amintește Stas.

Trei zile mai târziu, forțele ruse au postat pe rețelele sociale fotografii și videoclipuri cu interogatoriul lui Stas. Imediat ce mama lui a aflat că fiul ei a fost luat prizonier, l-a înscris pe lista pentru schimb.

În timpul interogatoriilor, Stas a fost bătut și a fost obligat să declare în fața camerei video cât de rău i-a fost în armata ucraineană. Cu toate acestea, este important de menționat că, în comunicatele de presă referitoare la prizonieri, comandamentul ucrainean al armatei a subliniat că toate declarațiile prizonierilor trebuie privite cu scepticism, deoarece acestea sunt făcute sub presiune. Stanislav s-a trezit curând în centrul de detenție preventivă din Donetsk, unde erau ținuți și alți prizonieri de război, printre care și tanchistul Bogdan Pantyushenko, care a petrecut cinci ani în spatele gratiilor ocupanților și a fost eliberat în cadrul unui schimb în decembrie 2019. Atunci, tuturor li se părea că este o perioadă record de lungă. Dar, din păcate, unii prizonieri nu au văzut libertatea în cei 11 ani de război. Însă împreună cu militarul Igor Mironchuk, pe care Stas l-a cunoscut în centrul de detenție preventivă și cu care a ispășit pedeapsa în închisoarea nr. 32, a fost eliberat.

„Procesul meu a avut loc în octombrie 2019. Am fost condamnat la 17 ani de închisoare pentru „preluarea puterii” și „instruire în scopul preluării puterii”, două acuzații foarte „originale”. Adică eu, un simplu soldat, îmi doream putere în „Republica Populară Donețk”, râde Stanislav.

Deținuții închisorii îl știau pe Stas ca pe un tip foarte vesel, pozitiv și extrem de curajos. Refuza să vorbească cu gardienii în limba rusă și îi tachina deschis.