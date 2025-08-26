Un fost angajat al „Yandex” a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru „trădare de stat”. A transferat bani către o fundație ucraineană

Un fost angajat al companiei „Yandex”, Serghei Irin, a fost condamnat la 15 ani de închisoare, fiind găsit vinovat de „trădare de stat” pentru că a transferat 500 de dolari către fundația ucraineană „Revino viu” („Вернись живым”), informează Mediazona. În timpul pronunțării sentinței, acesta a afișat în sala de judecată un placat cu mesajul „Putin – *uilo”.

Sentința în privința lui Sergheu Irin a fost pronunțată de judecătoarea Irina Vîrișeva. Aceasta a stabilit ca primii trei ani să fie executați în penitenciar, iar restul termenului într-o colonie de regim strict, aplicându-i totodată o amendă de cinci milioane de ruble (aproximativ 55 de mii de euro).

În timpul pronunțării sentinței, Serghei Irin nu s-a ridicat în picioare, ci a arătat un afiș cu mesajul „Putin – *uilo!”. Potrivit sursei citate, încă de la începutul procesului, acesta ceruse ca acest mesaj să fie transmis în timpul audierii martorilor, primind două avertismente din partea judecătoarei.

Programator de profesie, Irin a transferat banii de pe cardul său bancar din Rusia către fundația ucraineană pe 27 februarie 2022, la scurt timp după începutul invaziei ruse în Ucraina. După aceasta, a părăsit țara și a locuit în Turcia și Sri Lanka, revenind în Rusia în aprilie 2024 pentru a se întâlni cu rude și prieteni, moment în care a fost reținut.

Bărbatul nu a negat că a efectuat transferul conștient „pentru sprijinirea forțelor armate ucrainene”, pentru că „susține Ucraina și continuă să o sprijine”.