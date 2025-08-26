Belgia și Germania se opun confiscării activelor rusești de stat înghețate în UE

Belgia și Germania sunt sceptice în ce privește confiscarea activelor Băncii Centrale a Rusiei care sunt în prezent înghețate în Uniunea Europeană, transmit dpa și Reuters, citați de Agerpres.

Activele suverane ale Rusiei înghețate de la începutul războiului din Ucraina ar trebui să rămână deocamdată în custodia Euroclear din Belgia, întrucât confiscarea lor în beneficiul Ucrainei ar ridica probleme de ordin legal, a indicat marți, 26 august, premierul belgian Bart De Wever.

Statele G7 au înghețat aproximativ 300 miliarde de dolari de active suverane ale Rusiei, din care, potrivit Comisiei Europene, circa 210 miliarde de euro (245 miliarde de dolari) se află în UE, în principal sub formă de obligațiuni guvernamentale la depozitarul Euroclear.

„O foarte mare parte dintre aceste fonduri sunt imobilizate la Bruxelles la Euroclear. Știu că există guverne care încearcă să confiște banii. Dar aș vrea să avertizez că acest lucru nu este așa de ușor din punct de vedere legal”, a declarat premierul belgian într-o conferință de presă comună cu cancelarul german Friedrich Merz la Berlin.

De Wever a afirmat că activele includ fonduri ale Băncii Centrale a Rusiei care au imunitate legală, ceea ce înseamnă că orice decizie politică de confiscare a lor ar putea avea repercusiuni grave.

„Alte țări își vor retrage la rândul lor fondurile de stat. Aceasta va avea consecințe sistemice și, de asemenea, este foarte periculos dintr-o perspectivă juridică. Consider că ar trebui să menține aceste fonduri de stat imobilizate”, a spus el.

Dobânzile la aceste active sunt utilizate acum pentru a finanța arme și muniții pentru Ucraina

De Wever a mai spus că că este acceptabilă utilizarea dobânzilor pentru a ajuta Ucraina, însă a avertizat în privința folosirii fondurilor principale.

„Este ca o gâscă care face ouă de aur. Ar trebui să păstrăm această gâscă. Și, în final, când vom vorbi despre un tratat de pace, gâsca poate fi pusă atunci pe masă … până la acel moment, este înțelept să păstrăm situația așa cum este astăzi”, a adăugat el.

Cancelarul Merz a avertizat, la rândul său, în legătură cu efectele negative asupra pieței de capital, și că alte țări și-ar putea retrage și ele fondurile de stat.