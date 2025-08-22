Criticul rus de film Anton Dolin, declarat de Rusia „agent străin”, și familia lui au devenit cetățeni ai R. Moldova

Criticul rus de film, Anton Dolin, și familia acestuia au primit cetățenia R. Moldova. Maia Sandu a semnat decretul joi, 21 august.

Criticul rus născut în 1976, soția acestuia Natalia Khliustova și cei doi fii si lor, Mark și Arkadiy Dolin, cetățeni ai Federației Ruse au primit și au devenit și cetățeni moldoveni.

Sursa: Monitorul Oficial

Potrivit News Maker, în ultimii ani, Anton Dolin a devenit cel mai cunoscut critic de film din Rusia. A absolvit Facultatea de Filologie a Universității de Stat din Moscova, a lucrat câțiva ani ca reporter pentru publicații din Moscova, iar apoi s-a specializat în critica de film: a prezentat emisiuni despre cinematografie la radio, a scris coloane pentru diverse publicații și a realizat podcasturi.

În 2013, Dolin a devenit comentator de film pentru programul „Вечерний Ургант” și a lucrat acolo până în 2020. Criticul consideră că colaborarea s-a încheiat după ce a scris o recenzie negativă pentru filmul „Союз спасения”.

Din 2017 și până la începutul războiului din Ucraina, Dolin a fost redactor-șef al celei mai vechi reviste de critică cinematografică din Rusia, „Искусство кино”. Tot din 2017, el scrie despre film pentru publicația Meduza.

În 2021, cu sprijinul Meduza, Dolin a lansat propriul show pe YouTube, „Радио Долин”, dedicat cinematografiei. De asemenea, Dolin a scris aproximativ zece cărți despre cinematografia rusă și sovietică, precum și despre regizori internaționali. În bibliografia sa se numără lucrări despre Jim Jarmusch, Lars von Trier, Aleksei German și Takeshi Kitano.

Dolin a părăsit Rusia în martie 2022, iar la 14 octombrie Ministerul Justiției din Rusia l-a declarat „agent străin” pentru poziția sa deschisă anti-război.