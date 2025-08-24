LIVE TEXT Un nou schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia, majoritatea se aflau în captivitate din 2022. Război în Ucraina, ziua 1278

UPDATE 18:00 Ucraina și Rusia au făcut schimb de prizonieri de război și civili. În timpul acestui schimb, soldați ai Forțelor Armate, Gărzii Naționale, Serviciului de Frontieră de Stat și civili s-au întors acasă, potrivit Hromadske. Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Potrivit lui Zelenski, majoritatea se aflau în captivitate din 2022.

„Astăzi, poporul nostru se întoarce acasă. Soldați ai Forțelor Armate, Gărzii Naționale, Serviciului de Frontieră de Stat și civili. Majoritatea dintre ei se află în captivitate din 2022. Îl întoarcem acasă pe jurnalistul Dmitro Khylyuk, care a fost răpit în regiunea Kiev în martie 2022. În sfârșit, este acasă, în Ucraina”, a scris Zelenski pe Telegram.

Centrul Central de Coordonare pentru Tratamentul Prizonierilor de Război a raportat că aceasta a fost următoarea etapă a schimbului convenit la Istanbul. Toți apărătorii eliberați aparțin gradelor de soldați și sergenți. Aproape toți au petrecut mai mult de trei ani în captivitate.

Soldații întorși au apărat orașele Mariupol, Luhansk, Donețk, Harkov, Zaporojjea, Herson, Nicolaev, Kiev, direcțiile Sumî și au păzit Centrala Nucleară de la Cernobîl.

Fostul primar al Hersonului, Volodimir Nikolayenko, și jurnaliștii Dmitro Khylyuk și Mark Kaliusz au fost aduși acasă.

UPDATE 15:10 Sectoarele Pokrovsk, Novopavlivka și Lîman rămân cele mai tensionate puncte de pe front, dar în apropiere de Dobropillea amenințarea majoră a fost neutralizată. Acest lucru a fost relatat la televizor de Viktor Trehubov, purtătorul de cuvânt al Grupului Strategic Operațional de Trupe Dnipro, potrivit unui corespondent Ukrinform.

El a clarificat că situația este cea mai tensionată în aceste sectoare, în timp ce în altele este oarecum mai calmă.

„Scopul lor ambițios este de a obține controlul asupra periferiei orașului Pokrovsk și de a exercita presiune asupra regiunii Dnipropetrovsk”, a remarcat purtătorul de cuvânt.

Potrivit acestuia, în aglomerația Pokrovsk au fost înregistrate și cazuri în care soldații ruși s-au deghizat în uniforme ale Forțelor Armate Ucrainene sau în haine civile.

În Chasiv Yar, regiunea Donețk, forțele de ocupație rusești controlează doar partea de vest a orașului. Forțele de Apărare ale Ucrainei continuă să își mențină pozițiile. O situație similară se observă și la Toretsk: rușii au ocupat o parte semnificativă a orașului, dar nu dețin controlul deplin.

„Situația de acolo este dificilă, dar este complicată și pentru ruși: speranțele lor de a captura rapid orașul nu s-au materializat”, a subliniat Trehubov.

Lângă Dobropillea, a spus el, „soldații ruși sunt încercuiți și eliminați. Principala amenințare a fost suprimată, dar situația de acolo este departe de a fi simplă.”

„În prezent, situația de-a lungul întregii linii de contact nu este ușoară, deoarece echilibrul forțelor și resurselor nu este în favoarea noastră, în primul rând în ceea ce privește efectivele de oameni”, a adăugat Trehubov.

UPDATE 12:00 În ultima zi, în regiunea Donețk, salvatorii au stins 5 incendii, dintre care trei au fost cauzate de bombardamentele rusești, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei.

„În Kosteantînivka, o clădire administrativă a luat foc din cauza focului rusesc, în Bilozerske, o clădire rezidențială privată a luat foc, iar în Dobropillea, un garaj a ars după bombardamentele sectorului privat. Toate incendiile au fost stinse rapid de serviciile de urgență”, potrivit Serviciului de Urgență ucrainean.

UPDATE 09:05 Armata rusă a atacat regiunea Dnipropetrovsk. O femeie a murit într-unul dintre districte; infrastructura este avariată. Potrivit Ukrinform, Serhii Lysak, șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, a scris despre incident în Telegram.

„Dimineața, armata rusă a atacat districtul Synelnykove cu drone. O femeie în vârstă de 47 de ani a murit în comunitatea Dubovyky”, a scris Lysak.

Teritoriul întreprinderii agricole a fost avariat. Case de apartamente și case private, precum și o bucătărie de vară, au fost, de asemenea, în flăcări.

În plus, Rusia a atacat comunitatea Mezhova cu drone. O casă privată și o clădire agricolă au fost bombardate acolo. Trupele rusești au lovit comunitatea Malomykhailivka cu rachete KAB. Casele private sunt demolate acolo. Armata rusă a atacat districtul Nikopol cu ​​drone FPV și artilerie. Rușii au lovit comunitățile Nikopol, Marganets și Chervonohryhorivka. O clădire cu cinci etaje a fost distrusă.

