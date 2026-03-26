O fostă magistrată de la București devine membră a Comisiei externe de evaluare a judecătorilor

Aida-Oana Popescu a fost numită în funcția de membră a Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție. Candidatura sa a fost susținută de 66 de deputați, în cadrul ședinței plenare de joi, 26 martie.

Anterior, potrivit Parlamentului, partenerii de dezvoltare au propus trei candidaturi pentru această funcție. Urmare a concursului organizat de Comisia juridică, pentru numiri și imunități, Aida-Oana Popescu a obținut cel mai mare număr de voturi.

Aceasta are o experiență de aproape 30 de ani de experiență în domeniul justiției. Popescu a fost judecătoare la Curtea de Apel București până în aprilie 2023, după ce anterior a exercitat funcția de magistrat la Tribunalul București.

În perioada 2008–2018, Aida-Oana Popescu a fost inspector judiciar în cadrul Inspecției Judiciare, unde a desfășurat activități de examinare a abaterilor disciplinare și de evaluare a integrității profesionale a magistraților.

Popescu este licențiată în drept la Universitatea din București și a urmat formarea profesională în cadrul Institutului Național al Magistraturii.

Comisia de evaluare este constituită din 9 membri, numiți cu votul a 3/5 din deputații aleși. Patru dintre ei sunt propuși de fracțiunile parlamentare, iar cinci – de partenerii de dezvoltare.