Motorina premium, vândută la preț standard. Guvernul introduce noi reguli în contextul stării de urgență

Stațiile de alimentare vor fi obligate să vândă motorina mai scumpă la prețul celei standard, dacă aceasta lipsește, iar importatorii de produse petroliere vor trebui să prezinte planuri de achiziții pentru cinci zile. Măsurile au fost aprobate joi, 26 martie, de Guvern, în contextul stării de urgență din sectorul energetic.

„Hotărârea de Guvern de astăzi nu schimbă direcția acțiunilor adoptate ieri, dar le continuă”, se arată în comunicatul Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC), care listează patru prevederi principale.

Printre principalele măsuri aprobate se numără modificarea modului de calcul al prețurilor la carburanți. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va utiliza o medie de 7 zile, în loc de 14, pentru cotațiile internaționale, ceea ce va oferi „o mai mare stabilitate a prețurilor la pompă”.

De asemenea, stațiile de alimentare vor putea vinde alte tipuri de motorină la prețul celei standard, dacă aceasta lipsește temporar.

„Pentru a nu lăsa cetățenii fără carburant, permitem stațiilor de alimentare să vândă alte tipuri de motorină la prețul motorinei standard, în cazul în care aceasta din urmă lipsește temporar de la pompă. Adică, dacă stația arată că nu există motorină de tip standard și încearcă să vândă motorină mai scumpă, va trebui să o vândă la prețul motorinei de tip standard”, se arată în mesajul CNMC.

Conform datelor de pe platforma e-Carburanți al ANRE, astăzi 26 martie, în 238 din cele 614 stații de alimentare nu se vinde motorină. Expertul economic Stas Madan a explicat că există doi factori principali a acestei situații: „Comportamentul neobișnuit al consumatorilor din această perioadă care și-au făcut plinul și au mai pus și în canistre, în teama că nu vor găsi motorină sau că aceasta se va mai scumpi, precum și dificultatea tot mai mare a importatorilor de a aduce motorină suficientă în țară”.

Totodată, importatorii de produse petroliere vor fi obligați să prezinte planuri de achiziții pentru cinci zile și să nu reducă volumele importate în aprilie față de martie, măsură menită să prevină deficitul de carburanți, conform Guvernului.

În același timp, autoritățile au decis că drepturile personalului din sectorul ordinii publice și securității statului nu vor fi restrânse în această perioadă. „Atunci când este o stare de urgență, acest tip personal, spre exemplu, nu are dreptul de a depune rapoarte de demisie sau de plecare la pensie. Nu vor fi îngrădite aceste drepturi fiindcă nu este cazul în circumstanțele acestei crize”, se arată în decizia Cabinetului de miniștri.

O altă decizie vizează rețeaua „Lukoil-Moldova” SRL, în contextul în care unele stații sunt închise. Operatorul va putea utiliza resursele existente pentru a-și suplini stocurile și a asigura aprovizionarea cu carburanți în stațiile sale.

„Măsurile menționate nu reflectă o agravare a situației, dar dimpotrivă, reprezintă o adaptare responsabilă și controlată a intervenției statului”, precizează CNMC. Instituția mai afirmă că autoritățile „acționează preventiv, etapizat și proporțional” pentru a evita riscurile majore și a menține funcționarea serviciilor esențiale.

Carburanții continuă să se scumpească și pe 27 martie. Prețul benzinei va ajunge la 29,42 lei/litru, în creștere cu 13 bani, iar motorina va costa 31,00 lei/litru, cu 26 de bani mai mult. Prețurile au fost stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pe 26 martie și sunt aplicabile pentru data de 27 martie.

Președinta Maia Sandu a avertizat că, la un moment dat, prețurile la carburanți ar putea ajunge la nivelul celor de pe piața mondială. Aceasta a menționat că Guvernul lucrează la anumite măsuri pentru a atenua efectele crizei, dar a subliniat că „trebuie să ne pregătim și pentru cele mai proaste scenarii”. Declarațiile au fost făcute după ședința Consiliului Național de Securitate (CNS) din luni, 23 martie.

Parlamentul a adoptat proiectul de hotărâre privind instituirea stării de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 25 martie 2026. Documentul a fost votat de 72 de deputați.

Instituirea stării de urgență a fost propusă de Guvern, după ce principala linie electrică de alimentare a R. Moldova – linia Vulcăneşti – Isaccea – a fost deconectată în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina.