ULTIMA ORĂ Vladimir Andronachi și Victor Osipov au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile

Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi și fostul vicepremier pentru reintegrare, Victor Osipov, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Informația a fost confirmată de Procuratura Generală (PG) pe 26 martie. Andronachi este învinuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, iar Osipov este învinuit de abuz de serviciu.

Potrivit materialelor din dosarul penal instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), cei doi ar fi implicați într-o schemă de „adaptare ilegală a legislației”, care ar fi facilitat introducerea mărfurilor accizate, prin utilizarea ca paravan a regimului duty-free instituit de către aceștia în perioada 2015–2019, „cu destinația formal declarată pentru raioanele din stânga Nistrului”.

Potrivit procurorilor, schema infracțională ar fi generat prejudicii de peste 4 miliarde de lei la valoarea drepturilor de import.

„Schema infracțională investigată ar fi fost generată și implementată de organizația criminală condusă de mai multe persoane, inclusiv de un fost deputat din acea perioadă. Ulterior, asupra proiectului legislativ a fost angajată răspunderea în Parlament, ca parte a unui act normativ mai amplu. După intrarea în vigoare a legii, însă, actele aferente introducerii de mărfuri purtau un caracter general și formal, așa cum a fost ilegal gândită din start. Prin urmare, această schemă de contrabandă «legalizată» ar fi fost comisă prin abuz de serviciu de către persoana cu funcție de răspundere din Guvernul vizat și de către alte persoane în interesul organizației criminale, valorificate în consecință de grupurile criminale preocupate de contrabandă cu mărfuri accizate, în special produse de tutungerie”, se arată în comunicatul de presă emis de PG.

Pentru acumularea probelor, procurorii specializați au inițiat două cauze penale în perioada 2021–2022. În urma administrării unui probatoriu considerat suficient, inclusiv pe baza rezultatelor cooperării juridice internaționale în materie penală, procurorii PCCOCS, cu sprijinul ofițerilor INI și al angajaților Brigăzii „Fulger”, au reținut bănuiții.

Ulterior, acestora le-a fost înaintată învinuirea pentru crearea și conducerea unei organizații criminale și pentru abuz de serviciu, iar procurorii au obținut aplicarea măsurii arestului preventiv pentru 30 de zile, dispusă de judecătorul de instrucție în privința lui Andronachi și Osipov. Urmărirea penală continuă, iar cei doi beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Vladimir Andronachi a fost reținut pentru 72 de ore pe 24 martie. În aceeași zi a fost reținut și Osipov.

În septembrie 2015, Radio Europa Liberă scria că Guvernul a revizuit o decizie mai veche prin care a fost legalizată activitatea magazinelor duty free în regiunea transnistreană. Decizia aprobată în luna aprilie a acelui an, prin asumarea răspunderii de către executiv, a fost propusă de vicepremierul de atunci, Victor Osipov, care dădea atunci asigurări că „mecanismul este unul special, dar pe deplin securizat și controlat de autoritățile responsabile ale Republicii Moldova”. La ședința de revizuire, același Victor Osipov a cerut anularea deciziei, întrucât magazinele duty free ar fi implicate în contrabandă cu țigări.

În 2019, Vladislav Kulminski, pe atunci consilierul premierului pe politică externă, l-a acuzat pe Victor Osipov că ar fi fost implicat în scheme de contrabandă cu țigări.

A treia persoană cercetată în dosar alături de Andronachi și Osipov este Serghei Formusatîi, conform sursei citate, care ar fi fost beneficiarul schemei. Avocatul acestuia a declarat că clientul său pledează nevinovat și că este „un cetățean de rând”.