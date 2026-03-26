Focuri de armă într-un troleibuz: poliția a inițiat o anchetă

În parbrizul unui troleibuz s-ar fi tras cu focuri de armă, în timp ce vehiculul staționa la semafor. Incidentul a avut loc joi seara, 26 martie, în sectorul Buiucani al municipiului Chișinău.

„Șoferul unui troleibuz de rută a sesizat poliția despre un incident în sectorul Buiucani al Capitalei, precum că în timp ce staționa la semafor a auzit un zgomot asemănător unei lovituri asupra parbrizului, specifică unei trageri din armă”, se arată într-o notă informativă emisă de oamenii legii pe caz.

La fața locului, oamenii legii au constatat „o fisură de aproximativ 3 cm pe panoul informativ de deasupra parbrizului”.

Polițiștii se află la fața locului și spun că pe caz a fost inițiată o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele.