LIVE Ședință CSM: toți judecătorii care au depus cereri la concursurile pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecători la Curtea Supremă de Justiție și Curtea de Apel Centru, declarați admisibili

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-au întrunit în ședință marți, 8 septembrie, pentru a examina 17 subiecte.

UPDATE 13:15 Ședința CSM s-a încheiat.

UPDATE 13:10 Magistrații Sergiu Ciobanu și Victor Raţoi au fost numiți pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție, în urma demersului președintelui interimar al Judecătoriei Chișinău, Constantin Damaschin.

UPDATE 13:00 Examinarea contestației depuse de Alexandru Postica, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, împotriva hotărârii Colegiului disciplinar 30 ianuarie 2026, emisă în privința acțiunilor judecătoarei Tatiana Bivol de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a fost amânată, din lipsă de cvorum.

UPDATE 12:55 CSM a declarat admisibile dosarele magistraților care candidează pentru funcții la Curtea Supremă de Justiție și Curtea de Apel Centru.

Cei trei candidați pentru suplinirea funcțiilor la CSJ au trecut anterior evaluarea integrității, urmând în continuare să fie intervievați de CSM.

Dintre cei trei judecători care au depus cereri de participare la concursul pentru suplinirea posturilor vacante de judecător la Curtea de Apel Centru, doar una a fost evaluată de Colegiul pentru Selecția și Evaluarea Judecătorilor din cadrul CSM – Rosița Rusu de la Judecătoria Soroca (sediul Florești), acesteia fiindu-i acordat calificativul „foarte bine”. Ceilalți doi candidați urmează să treacă aceiași procedură.

UPDATE 11:50 Cele doua contestații depuse de judecătoarea Sofia Ghidirim, de la Judecătoria Cimișlia, au fost respinse.

UPDATE 10:20 Trei magistrați și un membru CSM au contestat hotărâri ale Colegiului disciplinar.

Judecătorul Igor Negreanu, de la Judecătoria Orhei, a cerut amânarea examinării contestației sale împotriva hotărârii Colegiului disciplinar din 24 aprilie 2026, prin care a fost sancționat disciplinar cu mustrare.

CSM trebuie să examineze admisibilitatea dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Este vorba despre avocatul Ruslan Berzoi, judecătorul de la Curtea de Apel Centru Alexandru Spoială și magistrata de la Judecătoria Chișinău Oxana Parfeni. Parfeni a mai candidat anterior pentru această funcție.

Parfeni, care a fost anterior transferată temporar pentru o perioadă la CSJ, nu a acumulat punctajul necesar la concursul precedent.

În mai 2026, avocatul Ruslan Berzoi a fost desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor câștigător al concursului pentru funcția de membru în Colegiul de disciplină și etică, din rândul reprezentanților societății civile.

Totodată, urmează să fie examinată admisibilitatea dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Centru: Rosița Rusu, de la Judecătoria Soroca, și Svetlana Cușnir și Gheorghe Ciobanu, de la Judecătoria Chișinău.

ZdG a scris, în noiembrie 2025, despre un dosar pe care l-a examinat Rosița Rusu. Atunci, un bărbat din raionul Florești, care și-a agresat anterior concubina în repetate rânduri, a amenințat-o cu toporul și a încălcat ordinul de restricție pe care-l avea, a ajuns după gratii abia peste cinci ani de la primul sunet al femeii la urgență, când a declarat că a fost bătută în stradă. ZdG a constatat atunci că, cu un cazier judiciar amplu, fiind învinuit inclusiv pentru că a amenințat cu toporul un polițist, toate cele patru dosare penale ale acestuia au fost examinate de aceeași magistrată.