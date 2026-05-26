Avocatul Ruslan Berzoi a câștigat concursul pentru funcția de membru în Colegiul de disciplină și etică, din rândul reprezentanților societății civile

Avocatul Ruslan Berzoi a fost desemnat câștigător al concursului pentru funcția de membru în Colegiul de disciplină și etică, din rândul reprezentanților societății civile. Decizia a fost luată astăzi, 26 mai, la ședința Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), cu nouă voturi „pro”.

În urma deliberării, membrii CSP i-au acordat lui Ruslan Berzoi 56 de puncte, media punctajului pentru promovare fiind de 44 de puncte. Astfel, avocatul fiind desemnat câștigător. Candidatura lui Berzoi va fi transmisă la Comisia de evaluare a procurorilor.

„Diferența de verificare s-ar rezuma la 3 ani de activitate. Potrivit pre-vetting-ului, sunt 15 ani de activitate, vettingul care l-ați trecut dvs. sunt 12 ani. Este opțiunea dvs. de a merge mai departe, vă asumați sau nu. Din punctul nostru de vedere ar fi o procedură simplă”, a declarat președintele CSP, Dumitru Obadă.

Anterior, membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au decis pe 2 iulie 2024, promovarea evaluării de către avocatul Ruslan Berzoi, candidat la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție.

Avocatul a fost anterior membru supleant în Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor, participând la mai multe concursuri, unde nu a întrunit numărul necesar de puncte pentru a fi promovat în funcție.