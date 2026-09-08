Un bărbat din Cahul, reținut de CNA: Ar fi pretins 3500 de euro în schimbul facilitării obținerii unui permis de conducere

Un bărbat din Cahul a fost reținut de procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA) și ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), fiind cercetat într-un dosar de trafic de influență. Acesta ar fi pretins 3500 de euro în schimbul facilitării obținerii unui permis de conducere, potrivit unui comunicat CNA.

Potrivit anchetei, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra membrilor comisiei de examinare din cadrul Secției Înmatriculare a Transportului și Calificare a Conducătorilor Auto (SÎTCCA) Cahul a Agenției Servicii Publice.

„În schimbul banilor, acesta ar fi promis că poate asigura promovarea probelor teoretice și practice ale examenului auto, cu eliberarea ulterioară a permisului de conducere.

Sub controlul ofițerilor CNA, a fost transmisă o parte din banii pretinși. Datele preliminare arată că suspectul ar fi acționat în complicitate cu alte persoane, a căror identitate urmează a fi stabilită”, precizează CNA în comunicat.

Marți, 8 septembrie, ofițerii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul bănuitului, în urma cărora au fost ridicate obiecte și documente relevante pentru dosar. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor celor implicați.

În prezent, bărbatul este reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA.