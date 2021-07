După constituirea noului Parlament, PG va solicita, repetat, ridicarea imunității lui Ilan Șor. Stoianoglo: „Dacă Șor vine în țară el va fi reținut și judecat”

Procuratura Generală (PG) va solicita noului Parlament ales ridicarea imunității deputatului ales pe listele Paridului politic „Șor”, Ilan Șor, condamnat în 2017 la şapte ani şi şase luni de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani. Declarațiile au fost făcute de către procurorul general, Alexandr Stoianoglo, marți, 20 iulie, în cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la postul de televiziune Național 4.

În context, procurorul general a declarat că în cazul în care Ilan Șor va veni în R. Moldova acesta va fi reținut și judecat.

„În cazul lui Ilan Șor nu este necesar de a-i ridica încă odată imunitatea. În același timp ținând cont de complexitatea și rezonanța dosarelor, noi am decis ca după instaurarea noului Parlament noi vom adresa o solicitare pentru interpretarea normei procesual penale pe acest caz ca să-i fie ridicată imunitatea. (…) Parlamentul are atribuția și tălmăcirea legii și de obicei asta face Comisia juridică. Noi în privința lui Șor avem situație deosebită. Dacă Șor vine în țară el va fi reținut și transmis în judecată. El are mandat de arest. Noi avem câteva dosare în privința lui. Un dosar la Curtea de Apel Cahul și câteva dosare la PCCOCS și Procuratura Anticorupție. Șor este o persoană cheie în furtul miliardului. El a organizat. ” , a declarat Alexandr Stoianoglo.