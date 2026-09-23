Două persoane au fost găsite decedate într-un lan de porumb dintr-o localitate din raionul Rezina. Un bărbat a fost reținut și plasat în arest preventiv

Două persoane au fost găsite decedate într-un lan de porumb dintr-o localitate din raionul Rezina. Cazul a fost înregistrat la 19 septembrie, după ce Poliția a fost sesizată prin intermediul Serviciului 112.

Potrivit Poliției, oamenii legii au dispus imediat cercetarea și documentarea cazului pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanei sau persoanelor implicate. Astăzi, 23 septembrie, instanța a dispus plasarea bărbatului în arest preventiv pentru 30 de zile, se arată în comunicatul Poliției.

Conform sursei citate, în cadrul cercetării la fața locului, cu sprijinul specialiștilor laboratorului criminalistic, au fost ridicate și examinate probe relevante pentru anchetă.

„În urma măsurilor întreprinse, polițiștii au identificat și reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în comiterea faptei”, scrie Poliția, precizând că acesta este vizat și într-un alt dosar penal aflat pe rolul instanței de judecată.

Poliția spune că informațiile despre caz nu au fost făcute publice anterior pentru a permite desfășurarea acțiunilor de investigație și acumularea probelor necesare, fără a prejudicia ancheta.