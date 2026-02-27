Doi magistrați de la Judecătoria Chișinău, suspendați din funcție, au fost sancționați disciplinar

Judecătorii suspendați Valentina Garabagiu și Garri Bivol, de la Judecătoria Chișinău, au fost sancționați disciplinar cu „mustrare”. Decizia a fost adoptată în ședința de vineri, 27 februarie, a Colegiului disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Totodată, în privința ex-judecătorului din cadrul Curții de Apel Centru, Mihail Diaconu, care a decedat, plenul Colegiului disciplinar a încetat examinarea cauzei disciplinare.

Cauzei disciplinară a fost intentată în temeiul sesizării membrului CSM Ion Guzun, în privința acțiunilor judecătorilor Valentina Garabagiu și Garri Bivol, de la Judecătoria Chișinău și a unui ex-judecător din cadrul Curții de Apel Centru.

Sancțiunea celor doi magistrați suspendați din funcție a fost aplicată pentru abaterea disciplinară prevăzută de art. 4 alin. (1), lit. e), f), k), l), p) al Legii nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor:

intervențiile ilegale sau exploatarea poziției de judecător în raport cu alte autorități, instituții sau funcționari fie pentru soluționarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale altor persoane, fie în scopul obținerii de foloase necuvenite.

în raport cu alte autorități, instituții sau funcționari fie pentru soluționarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale altor persoane, fie în scopul obținerii de foloase necuvenite. nerespectarea secretului deliberării sau a confidențialității lucrărilor care au acest caracter, precum și a altor informații confidențiale de care a luat cunoștință în exercitarea funcției, în condițiile legii.

care au acest caracter, precum și a altor informații confidențiale de care a luat cunoștință în exercitarea funcției, în condițiile legii. atitudinea nedemnă în procesul de înfăptuire a justiției față de colegi, avocați, experți, martori sau alte persoane.

în procesul de înfăptuire a justiției față de colegi, avocați, experți, martori sau alte persoane. încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilitățile și interdicțiile stabilite în legea cu privire la statutul judecătorului.

stabilite în legea cu privire la statutul judecătorului. alte fapte care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori prestigiului justiției în așa măsură încât se afectează încrederea în justiție, comise în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în afara acestora, care, după gravitatea lor, nu pot fi calificate doar ca încălcări ale Codului de etică și conduită profesională a judecătorilor.

Hotărârile colegiului disciplinar pot fi contestate la Consiliul Superior al Magistraturii, prin intermediul colegiului, de către persoanele care au depus sesizarea, inspecția judiciară sau judecătorul vizat în hotărâre, în termen de 15 zile de la data primirii copiei hotărârii motivate. La expirarea acestui termen, hotărârile necontestate ale colegiului disciplinar devin irevocabile.

Valentina Garabagiu de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, soțul acesteia, Garri Bivol, de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, și Mihail Diaconu de la Curtea de Apel Chișinău, cercetați pentru trafic de influență într-un dosar penal pornit în 2023, au fost trimiși pe banca acuzaților în noiembrie 2024.

Conform probelor administrate de către procurorii anticorupție, cei trei judecători au acționat în baza unor înțelegeri prealabile, pentru influențarea și obținerea unor soluții favorabile în cadrul unor cauze penale aflate pe rolul instanțelor de judecată, potrivit unui comunicat al PA.

Mai exact, potrivit procurorilor, este vorba de următoare episoade:

Episod 1: Bivol și Garabagiu, ambii judecători din cadrul Judecătoriei Chișinău, și un Diaconu, de la Curtea de Apel Chișinău, au acționat împreună în perioada septembrie-noiembrie 2023, cu intenția de a influența judecătorii Curții de Apel Chișinău să aplice o măsură preventivă mai blândă în privința unei persoane arestate preventiv, în schimbul sumei de 3 000 de euro, echivalentul a aproximativ 57 500 lei;

Bivol și Garabagiu, ambii judecători din cadrul Judecătoriei Chișinău, și un Diaconu, de la Curtea de Apel Chișinău, au acționat împreună în perioada septembrie-noiembrie 2023, cu intenția de a influența judecătorii Curții de Apel Chișinău să aplice o măsură preventivă mai blândă în privința unei persoane arestate preventiv, în schimbul sumei de 3 000 de euro, echivalentul a aproximativ 57 500 lei; Episod 2: Cei doi soți judecători inculpați, în perioada mai-iunie 2023, au încercat prin intermediul unei alte persoane, să influențeze activitatea unor funcționari publici din cadrul Agenției Servicii Publice, pentru a facilita obținerea unui permis de conducere, prin încălcarea prevederilor legale, în schimbul sumei negociate de 800 de euro, adică aproximativ 15 300 de lei.

Cei doi soți judecători inculpați, în perioada mai-iunie 2023, au încercat prin intermediul unei alte persoane, să influențeze activitatea unor funcționari publici din cadrul Agenției Servicii Publice, pentru a facilita obținerea unui permis de conducere, prin încălcarea prevederilor legale, în schimbul sumei negociate de 800 de euro, adică aproximativ 15 300 de lei. Episod 3: Valentina Garabagiu, la data de 29 mai 2023, a susținut față de aceeași persoană menționată mai sus că are influență asupra magistraților Curții de Apel Chișinău și îi poate determina să adopte o soluție favorabilă unei persoane condamnate, pe marginea recursurilor declarate împotriva unei hotărâri judecătorești. Pentru această pretinsă influență judecătoarea a cerut bani, fără a specifica o sumă exactă.

Inculpații nu și-au recunoscut vinovăția, cauza penală fiind trimisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

„Pentru infracțiunea de trafic de influență, legea prevede pedeapsă sub formă de amendă de la 100 000 la 150 000 lei sau închisoare de până la 6 ani pentru pretinderea de bani (art. 326 alin. (1) din Codul penal), iar în cazul promisiunii de bani, legea prevede amendă de la 100 000 la 150 000 lei sau închisoare de până la 3 ani (art. 326 alin.(11) din Codul penal)”, precizează PA.

În vederea garantării executării pedepsei amenzii și eventualei confiscări, a fost aplicat sechestru asupra bunurilor deținute de către inculpați în valoare de aproximativ 1.550.000 MDL.

„Acțiunile altor persoane implicate în comiterea acestor infracțiuni, sunt examinate de către PA, în cadrul cauzelor penale rămase la faza de urmărire penală. În privința altor actori din sistemul de justiție documentate în cadrul investigației, PA a sesizat și urmează să sesizeze organele competente, inclusiv Inspecția Procurorilor, Inspecția Judiciară și Uniunea Avocaților, pentru examinarea prin prisma abaterilor disciplinare în urma comportamentului necorespunzător al unor procurori, magistrați și avocați”, se subliniază în comunicat.

Cauza penală a fost pornită în iunie 2023, de către Procuratura Anticorupție, suportul operativ fiind asigurat de către Centrul Național Anticorupție (CNA).

În noiembrie 2023, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a eliberat acordul pentru efectuarea acțiunilor de urmărire penală în privința judecătorilor, inclusiv arest și percheziții. Judecătorii bănuiți au fost suspendați din funcții până la adoptarea unei hotărâri definitive.

Garri Bivol deținea roba de magistrat din luna mai 2004. În aprilie 2012 a fost desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Centru, municipiului Chişinău. Patru ani mai târziu plenul CSM a eliberat acordul pentru efectuarea acțiunilor de urmărire penală – de reținere, de aducere silită, de arestare și de percheziție în privința lui Bivol și a decis suspendarea acestuia din funcția de judecător.

Magistratul Garri Bivol a fost vizat în dosarul „Laundromat”, cunoscut și sub numele de „Spălătoria rusească”. Bivol este unul din cei cinci judecători care au cerut reîncadrarea în funcții după ce, în septembrie 2020, procurorii anticorupție au emis ordonanțe prin care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a 13 foști și actuali judecători vizați în dosarul „Laundromat”, pentru învinuirea de complicitate la spălarea de bani, pe motiv că fapta nu a întrunit elementele infracțiunii.

Valentina Garabagiu, soția lui Garri Bivol, a fost judecătoare la Judecătoria Chișinău din noiembrie 2007. În perioada 2013-2016, ea s-a aflat în concediu pentru îngrijirea copilului. Valentina Garabagiu este magistrata care și-a luat abținere de la judecarea dosarului din 2019 al fostului premier Vlad Filat, în care era învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari. În 2021 Autoritatea Națională de Integritate a verificat datele incluse în declarația de avere și interese personale pentru 2021 a magistratei, însă a constatat „lipsa aparenței de existență a unei diferențe substanțiale între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită” de aceasta.

În august 2025, Inspectoratul General al Poliției a anunțat că versiunea preliminară examinată de oamenii legii în cazul decesului fostului judecător de la Curtea de Apel Centru, Mihail Diaconu, este că bărbatul s-ar fi sinucis.

CSM a acceptat pe 1 iulie 2025 raportul Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătorului Mihail Diaconu de la Curtea de Apel Centru, vizat în două dosare penale de trafic de influență, prin care s-a constatat nepromovarea evaluării.