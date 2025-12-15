Judecătorul Garri Bivol a fost propus pentru a fi eliberat din funcție, după două soluții adoptate de Plenul Colegiului disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii. Ambele hotătâri pot fi contestate

Magistratul de la Judecătoria Chișinău, Garri Bivol a fost eliberat din funcția de judecător după ce Plenul Colegiului disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), la data de 12 decembrie, a examinat două cauze disciplinare intentate în temeiul sesizării Procuraturii Anticorupție. Ambele hotărâri adoptate sunt pasibile contestării în fața CSM.

„Plenul Colegiului disciplinar a constatat abaterea disciplinară prevăzută de art. 4 alin. (1) lit. m¹) din Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor și a aplicat judecătorului Garri Bivol sancțiunea disciplinară prevăzută de art. 6 alin. (1) lit. d) din aceeași lege – eliberarea din funcția de judecător”, se arată în una dintre soluțiile adoptate de Plenul Colegiului disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii.

ZdG a scris anterior că magistratul Garri Bivol, vizat într-un dosar penal de trafic de influență, ar urma să fie despăgubit de către stat cu 750 de mii de lei, bani care reprezintă prejudiciul moral cauzat prin tragerea ilegală la răspundere penală și aplicarea măsurilor preventive pe parcursul urmăririi penale. Este vorba despre dosarul Laundromat, unde a fost învinuit pe două capete de acuzare, dintre care doar unul a ajuns în instanță, de pronunțarea cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii, fiind achitat în aprilie 2024.

Cauza penală în care a fost în arest aproape 200 de zile

În motivarea cererii de judecată, Bivol a invocat că, la 15 septembrie 2016, în privința sa, în calitate de judecător la Judecătoria Centru municipiul Chișinău, a fost pornită urmărirea penală, fiind învinuit de spălarea banilor prin complicitate, în proporții deosebit de mari. Acesta a fost suspendat din funcția de judecător la 20 septembrie 2016, în baza deciziei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de eliberare a acordului pentru efectuarea acțiunilor de urmărire penală, precum și de reținere, aducere silită, arestare și percheziție.

Tot atunci, la 20 septembrie, a fost reținut pentru 72 de ore, iar ulterior plasat în arest preventiv. Garri Bivol s-a aflat în arest preventiv până la 17 ianuarie 2017, după care a fost eliberat în arest la domiciliu. Din 20 martie 2017, în privința judecătorului suspendat din funcție a fost aplicat controlul judiciar.

Bivol a subliniat în fața instanței că perioada totală în care i s-au aplicat măsuri preventive privative de libertate sub diferite forme ar fi constituit 181 de zile, dintre care în arest preventiv 119 zile, iar 62 de zile în arest la domiciliu. Dintre acestea, 12 zile ar fi fost petrecute în Penitenciarului nr. 13, „în condiții degradante, incompatibile cu respectul față de demnitatea umană, fapt ce constituie o violare a art. 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului”, conform unei hotărâri menținute de Curtea de Apel Bălți.

Scos de sub urmărirea penală. Traume psihice și suferințe fizice

La 29 septembrie 2020, prin ordonanța procurorei din cadrul Procuraturii Anticorupție, Mirandolina Sușițcaia, a fost scos definitiv de sub urmărire penală, din motiv ca fapta nu întrunește elementele infracțiunii, cu reabilitarea integrală.

„Pe parcursul a 4 ani, în perioada 20 septembrie 2016 – 29 septembrie 2020, s-a aflat sub urmărire penală fiind învinuit ilegal de săvârșirea unei infracțiuni (…).

Până la reținere se bucura de o reputație ireproșabilă, avea succese remarcabile în înfăptuirea justiției, promovarea reformei judiciare, consolidarea independenței autorității judecătorești și aportul personal în afirmarea încrederii societății în actul de justiție. Prin crearea acestei situații devolutive și injuste, demnitatea sa a fost lezată substanțial, fiind înlăturat de la activitatea sa profesională, nu i s-a permis să continue activitatea, să-și cizeleze calitățile profesionale.

Afirmă că traumele psihice și suferințele fizice provocate de detenție trebuie să fie reparate prin acordarea unor despăgubiri morale echitabile, de natură să aducă deplina satisfacție pentru suferințele suportate, atât pe perioada detenției, cât și ulterior, urmare a izolării de colectivitate și familie, atingerea gravă adusă onoarei, demnității și reputației profesionale, dezaprobare publică precum și sentimentul de frustrare accentuat, creat de dezumanizarea și de afectarea personalității sale. Aceste suferințe psihice, precum teama, neliniștea, depresia, stresul și starea de incertitudine, atacurile de panică îndurate în perioada de detenție, în mod direct au influențat și continuă să influențeze nociv asupra calității vieții sale, care și la moment întâmpină diverse afecțiuni și tulburări de sănătate.

Arestarea și aflarea sub urmărire penală a fost mediatizată pe larg și tendențios de sursele mass-media în întreaga țară, care pot fi accesate până în prezent. Publicațiile în mass-media devenind unele politice de interes major, inclusiv la scrutinele de alegeri”, a argumentat Bivol în cererea sa, conform hotărârii instanței de fond.

Magistratul a explicat că, în perioada aflării acestuia în izolator, în arest preventiv, starea sa de sănătate s-ar fi agravat „foarte tare”, iar la 9 ianuarie 2017 a fost internat la Spitalul Clinic Republican. „Starea de sănătate așa și nu s-a restabilit, tratamentul fiind unul de durată cu respectarea strictă a regimului alimentar, excluderea efortului fizic și în mod evident controlul periodic la medicul specialist în vederea complicațiilor apărute pe parcurs”.

Făcând referire la mai multe cauze, inclusiv cea a președintei Curții Constituționale Domnica Manole, în care statul a fost obligat să-i achite 800 de mii de lei, Bivol a solicitat încasarea din contul bugetului de stat a sumei de 1 200 000 de lei cu titlu de compensație pentru prejudiciul moral cauzat ca urmare a „tragerii ilegale la răspundere penală, detenției ilegale, aplicării ilegale a măsurilor preventive sub formă de liberare provizorie sub control judiciar cu interdicția de a nu părăsi țara și percheziționare ilegală, precum și compensarea cheltuielilor de judecată”.

Conform PG, judecătorul a fost învinuit de participare la comiterea infracțiunii de spălare a banilor (640 000 000 de dolari) prin emiterea la 14 februarie 2013 a unei ordonanțe judecătorești în cadrul examinării unei cauze civile. La 29 septembrie 2016, de către procurorul general a mai fost pornită o cauză penală, pe faptul pronunțării contrar legii și cu bună-știință la 14 februarie 2013 a unui act judecătoresc – ordonanța judecătorească, iar la 10 octombrie 2016, ambele cauze au fost conexate într-o singură procedură.

Pe capătul de acuzare privind spălarea de bani, Bivol a fost scos de sub urmărire penală, însă cauza penală pe celălalt capăt de acuzarea fost transmisă cu rechizitoriu în instanța de judecată pentru examinare în fond. Judecătorul Garri Bivol a fost achitat printr-o decizie emisă pe 22 aprilie 2024, de un complet de judecată de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Achitarea judecătorului, „din motiv că fapta inculpatului nu întrunește elementele infracțiunii”, a venit la circa 7 ani de când dosarul a ajuns pe masa magistraților.



