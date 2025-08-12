Poliția confirmă decesul lui Mihail Diaconu. Cauza morții ex-judecătorului de la Curtea de Apel Centru examinată de oamenii legii

Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat că versiunea preliminară examinată de oamenii legii în cazul decesului fostului judecător de la Curtea de Apel Centru, Mihail Diaconu, este că bărbatul s-ar fi sinucis.

Conform unui comunicat de presă, Poliția investighează circumstanțele unui incident despre care a fost sesizată în dimineața zilei de marți, 12 august, în jurul orei 07:30.

„Un bărbat de 52 ani a fost depistat decedat, sub un pod din capitală, cu o plagă în regiunea capului, provocată prin împușcătură. Alături a fost depistată și arma din care s-a tras, pe care acesta o deținea legal. Alte leziuni pe suprafața corpului nu au fost depistate. Menționăm faptul că anterior acesta a deținut funcția de judecător”, se arată în comunicatul de presă.

Oamenii legii stabilesc circumstanțele cazului și au dispus o serie de expertize, inclusiv cea medico-legală și balistică.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat un mesaj în care „își exprimă regretul profund față de tragicul deces al fostului judecător Mihail Diaconu”. Instituția a menționat că, până la finalizarea anchetei, nu va face comentarii suplimentare.

CSM a acceptat pe 1 iulie raportul Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătorului Mihail Diaconu de la Curtea de Apel Centru, vizat în două dosare penale de trafic de influență, prin care s-a constatat nepromovarea evaluării.

Comisia Vetting a finalizat evaluarea judecătorului Curții de Apel Centru, Mihail Diaconu, pe baza informațiilor acumulate, fără prezența magistratului, după ce acesta, invitat de două ori la audiere, a informat Comisia de Evaluare a Judecătorilor că nu va participa. Astfel, Comisia a emis un raport negativ, constatând că Diaconu a picat evaluarea.

CSM a acceptat raportul și l-a decăzut astfel de exercitarea funcției de judecător pentru un termen de 7 ani, dar și funcții de demnitate publică. Diaconu a contestat decizia CSM de demitere la CSJ, următoarea ședință fiind programată pentru 15 august.

Trei magistrați cercetați pentru trafic de influență într-un dosar penal, pornit în 2023, au fost trimiși pe banca acuzaților în toamna anului 2024. Este vorba despre Valentina Garabagiu de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, soțul acesteia, Garri Bivol, de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, și Mihail Diaconu de la Curtea de Apel Chișinău.

Conform probelor administrate de către procurorii anticorupție, cei trei judecători au acționat în baza unor înțelegeri prealabile, pentru influențarea și obținerea unor soluții favorabile în cadrul unor cauze penale aflate pe rolul instanțelor de judecată, potrivit unui comunicat al PA.

Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat vineri, 13 iunie, că finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată pentru examinare în fond, cauza penală de învinuire a unui judecător, fiindu-i incriminată săvârșirea traficului de influență. Potrivit informațiilor ZdG, este vorba despre magistratul suspendat Mihail Diaconu, care alături de Valentina Garabagiu și Garri Bivol mai esta vizat într-un alt dosar penal, tot de trafic de influență.

Cauza penală a fost inițiată în mai 2024, de către procurorul general, în baza autosesizării PA din rezultatele măsurilor speciale de investigație din altă cauză penală.

Potrivit probelor, Diaconu, activând în calitate de judecător al Curții de Apel Chișinău, în august 2023, ar fi spus unui avocat stagiar că are influență asupra unor persoane cu funcție de demnitate publică, membri a-i Comisiei de admitere la studii în cadrul Institutului Național al Justiției, pe care i-ar putea determina să faciliteze accederea soției avocatului stagiar, la studii în calitate de candidat la funcția de judecător.

În schimbul acestei pretinse influențe, judecătorul ar fi acceptat de la avocatul stagiar mijloace bănești, a căror sumă nu a fost stabilită, în biroul său de serviciu.

Învinuitul nu și-a recunoscut vinovăția, cauza penală fiind trimisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Dacă ar fi fost găsit vinovat de comiterea infracțiunii de trafic de influență, acesta risca o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de la 100 000 la 150 000 de lei sau cu închisoare de până la 6 ani, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

La 15 mai, avocatul stagiar a fost condamnat pentru cumpărarea traficului de influență, fiind sancționat cu o amendă în mărime de 125 000 de lei.