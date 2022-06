Apărătorii fostului lider al democraților, Vladimir Plahotniuc, nu renunță și continuă să ceară Curții Supreme de Justiție (CSJ) strămutarea cauzei privind aplicarea măsurii de arest în privința lui Plahotniuc de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, la o altă instanță egală în grad. Și de această dată magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au decis că cererea este neîntemeiată și au respins-o fără drept de atac. Avocații lui Plahotniuc au mai depus și anterior astfel de cereri, iar toate au fost respinse la neîntemeiate.

În aceste condiții, solicitarea acuzatorilor privind aplicarea măsurii preventive sub formă de arest în privința fostului lider al Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc rămâne să fie examinată de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.

Ultima încheiere motivată în acest sens a fost emisă la 1 iunie curent.

În încheiere se menționează că, Colegiul penal al CSJ, care a examinat cererea apărătorilor lui Plahotniuc, au ajuns la concluzia că, alegațiile avocatului Lucian Rogac nu cad sub incidența instituției strămutării cauzei de la instanța competentă la o alta egală în grad, or, motivele indicate în cerere sunt nefondate.

„Colegiul penal ține să consemneze că găsește neîntemeiate criticele titularului cererii de strămutare și consideră relevant de a puncta că cele arătate de avocatul Rogac Lucian nu cad sub incidența temeiurilor de strămutare a demersului procurorului privind aplicarea măsurii preventive sub formă de arest în privința învinuitului Plahotniuc Vladimir”, se menționează în Încheierea CSJ din 1 iunie.

Astfel, ca și dățile anterioare, CSJ califică cererea apărătorului lui Plahotniuc drept neîntemeiată și o respinge.

„Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie, respinge cererea înaintată de către avocatul Lucian Rogac în numele lui Plahotniuc Vladimir, privind strămutarea cauzei penale privind aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv în privinţa învinuitului Plahotniuc Vladimir de la Judecătoria Chişinău, la o altă instanţă egală în grad, ca fiind neîntemeiată”, se menționează în decizie.

Încheierea este irevocabilă.

Anterior, avocatul lui Plahotniuc a mai mai solicitat Curții Supreme de Justiției (CSJ) strămutarea examinării demersului procurorilor privind aplicarea arestului în privința lui Plahotniuc. Toate cererile în acest sens au fost respinse.

Pe rolul Judecătoriei Chişinău se află examinarea demersului înaintat de procurori la 5 noiembrie 2021, privind aplicarea măsurii preventive sub formă de arest în privința lui Vladimir Plahotniuc.

Procurorii de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au cerut anterior aplicarea unui mandat de arestare pe numele lui Vladimir Plahotniuc. Fostul lider al PDM, plecat din țară în iunie 2019, este vizat într-un nou dosar penal privind frauda bancară.

Citiți și: Noi detalii despre evoluția și tranzacțiile financiare din dosarul în care Plahotniuc este cercetat pentru spălare de bani

Vladimir Plahotniuc a plecat din R. Moldova în iunie 2019, după ce partidul pe care-l conducea, PDM, a cedat guvernarea unei coaliții formate din Blocul ACUM și PSRM, destrămată în noiembrie 2019. Ulterior plecării lui Plahotniuc din țară, pe numele acestuia au fost pornite mai multe cauze penale. În luna martie 2020, Ambasada SUA la Chișinău a confirmat că Plahotniuc se află pe teritoriul SUA.

