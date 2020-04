Noi detalii despre evoluția și tranzacțiile financiare din dosarul în care Plahotniuc este cercetat pentru spălare de bani

Interpol nu l-a anunțat încă pe Vladimir Plahotniuc în căutare internațională, iar șeful interimar al Procuraturii Anticorupție, Serghei Gavajuc, dă asigurări că investigațiile în dosarul de spălare de bani în care figurează fostul lider al PDM sunt în desfășurare.

În timp ce Ambasada SUA anunță că Plahotniuc se află pe teritoriul SUA, iar autoritățile de la Chișinău nu cunosc încă locul exact al aflării acestuia, deputatul Lilian Carp face publice noi detalii despre dosarul în care fostul democrat este vizat.

Potrivit deputatului, în urma investigării traseelor mijloacelor financiare care au ajuns în proprietatea lui Plahotniuc, în dosar au apărut două companii nerezidente, pe care fostul lider al PDM le-a indicat abia în declarația sa de avere și interese din timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 2019.

Informația este confirmată și de reprezentanții procuraturii, care precizează însă că „aceasta este o presupunere în curs de verificare în cadrul urmăririi penale”

Deputatul Lilian Carp menționează că potrivit materialelor cauzei penale în care este vizat Vladimir Plahotniuc, acesta ar fi primit, în perioada 17.12.2016 – 14.06.2019, mijloace financiare în valoare de aproximativ 9,553 442 euro, în calitate de împrumut, dividende și repartizarea beneficiului de la companiile nerezidente „Vanguard International” LTD și „Vanguard International Group” LTD.

Lilian Carp

„Urmare a investigării traseelor mijloacelor bănești destinate companiilor nerezidente „Vanguard International” LTD și „Vanguard International Group” LTD și transferate către cet. Vladimir Plahotniuc s-au constatat suspiciuni rezonabile că acestea au ca origine mijloacele bănești provenite de la compania rezidentă „Bass Systems” SRL, beneficiară a contractelor de achiziții a utilajului, soft-urilor și serviciilor în domeniul tehnologiilor informaționale, încheiate cu „Moldtelecom” S.A.”, precizează deputatul Lilian Carp.

Până în prezent, procurori nu au menționat că „Vanguard International” LTD și „Vanguard International Group” LTD ar fi fost implicate în schema infracțională investigată. În acest context, Ziarul de Gardă a solicitat Procuraturii o reacție cu privire la informațiile publicate de către deputatul Lilian Carp. În răspunsul recepționat, reprezentanții Procuraturii menționează că „aceasta este o presupunere în curs de verificare în cadrul urmăririi penale”:

„Banii pe conturile companiilor „Vanguard” afiliate lui Vladimir Plahotniuc au parvenit din conturile unui grup de entități offshore din Hong Kong care deservesc mai mulți agenți economici din diferite jurisdicții. SRL „Bass Systems” la fel, a avut tranzacții financiare cu companiile din Hong Kong. Pe cale de consecință, au fost expediate cereri de asistență juridică internațională în Hong Kong, EAU și Singapore pentru stabilirea scopului relațiilor financiare între toate aceste companii, temeinicia și legalitatea tranzacțiilor efectuate in conturile aferente, precum și identificarea beneficiarilor efectivi și a persoanelor responsabile de aceste acțiuni”, precizează Procuratura Anticorupție, la solicitarea ZdG

Contactat telefonic, șeful interimar al Procuraturii Anticorupție, Serghei Gavajuc, ne-a comunicat că dosarul în care este vizat Plahotniuc este investigat în continuare și că au fost inițiate, suplimentar. comisii rogatorii: „În cazul în care vom avea ceva nou, vom anunța. Toate cauzele penale pe care societatea le consideră de rezonanță, toate vor fi mediatizate”.

Companiile „Vanguard” apar în declarațiile de avere ale lui Plahotniuc înainte de alegerile parlamentare

Compania „Vanguard International LTD” a apărut în declarația lui Vladimir Plahotniuc în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019. Fostul lider al PDM menționa că a obținut dividende de la această companie în mărime de peste 4,5 milioane de euro, circa 11 milioane de lei și aproape 350 de mii de dolari. Tot atunci, Plahotniuc declara investiții în opt companii, printre care „Vanguard International și „Vanguard International Grup”.

În declarația sa de avere și interese personale, fostul deputat mai menționa că este fondator și deține o cotă de participare de 100% la firmele „Vanguard International” și „Vanguard International Grup”, (cu activitate de holding și investiții) una cu sediul în Abu Dhabi, iar alta în Apia Samoa, un orășel dintr-o insulă a oceanului Pacific.

Plahotniuc indica în declarație că deține acțiuni cu o valoare de cumpărare de 100 de mii de AED (dirham, moneda națională în Emiratele Arabe Unite, echivalentul a aproximativ 23 mii de euro) și 100 de mii de USD. Plahotniuc menționa că este acționar la aceste 2 companii, dar fără să anunțe data la care s-a implicat în aceste afaceri.

Avocatul „Bass System” neagă orice legătură a societății cu Plahotniuc

Procuratura Anticorupție a pus sechestru pe trei companii, în dosarele penale pornite pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, în care este vizat Vladimir Plahotniuc:

Cota parte de 100% din capitalul social al SRL BB-DIALIZĂ, a cărei valoare constituie 31.826.322 lei.

a cărei valoare constituie 31.826.322 lei. Cota parte de 100% din capitalul social al SRL BASS-SYSTEMS , a cărei valoare constituie 2.950.000 lei.

, a cărei valoare constituie 2.950.000 lei. SRL GMG PRODUCTION – 10.800.000 lei.

Ziarul de Gardă a constatat anterior că, în luna februarie curent, prin ordonanța procurorului de caz, Alexandru Cernei, a fost scos sechestrul aplicat pe capitalul statutar și pe unele conturi operaționale ale SRL „BASS-SYSTEMS”, una dintre cele mai importante companii IT din R. Moldova.

Potrivit șefului PA, Serghei Gavajuc, sechestrul aplicat pe celelalte două companii a rămas în vigoare.

Procurorii au aplicat sechestru pe capitalul social al companiei „Bass Systems” în octombrie 2019. Acum, potrivit noilor informații, procurorii verifică o eventuală legătură dintre „Bass System” și companiile „Vanguard”, fondator ale cărora este Vladimir Plahotniuc.

Reprezentanții „Bass Systems” SRL neagă însă cu vehemență implicarea societății în activități de orice tip, contrare legii, și precizează că societatea a devenit victima unei campanii de denigrare.

Contactat de Ziarul de Gardă, avocatul „Bass Systems”, Ion Păduraru, susține că societatea nu are nicio legătură cu Vladimir Plahotniuc.

„Este o declarație iresponsabilă din punct de vedere legal. Acel comunicat al PA a avut mai mult o tentă politică decât juridică. Nici până în ziua de astăzi, nicio persoană din cadrul „Bass Systems” nu are vreo calitate procesuală. Sunt minciuni”, spune avocatul.

Întrebat despre o eventuală tranzacție între „Bass Systems” și companiile „Vanguard”, ipoteză investigată în prezent de procurori, avocatul insistă că „Vanguard nu au primit niciun dolar sau leu de la „Bass Systems”.

Ion Păduraru

„Există mișcări de surse financiare, care sunt dividende obținute de către proprietarul „Bass Systems”, Onisim Popescu și „Assentis Holdings” Limited din Cipru , din activitatea „Bass Systems”. Au primit dividende care au fost transferate în conturile „Asentis”. Ei urmăresc aceste sume de bani, dar uită să spună că mai mult de 65% dintre acestea s-au întors deja în companie. Niciun ban obținut din contractele cu „Moldtelecom” nu au plecat în altă parte decât pentru a cumpăra utilajul pentru a fi instalat la „Moldtelecom”. Ce au dividendele lui Plahotniuc cu activitatea „Bass Systems”? Ce are Plahotniuc cu acești bani? Sunt minciuni”, conchide avocatul.

Ion Păduraru ne-a mai comunicat că sechestrul pe capitalul statutar și pe unele conturi operaționale ale SRL „Bass Systems” a fost aplicat în baza unui mandat judecătoresc, iar în februarie a fost scos în baza ordonanței procurorului Alexei Cernei. Avocatul susține că inițial au existat probleme la Agenția Servicii Publice pe motiv că aceștia i-au solicitat mandat, dar nu ordonanță pentru ridicarea sechestrului: „După două zile s-au convocat și au fost de acord că nu trebuie mandat judecătoresc”, susține Păduraru.

Autoritățile, în căutare lui Plahotniuc

În toamna anului 2019, Procuratura Anticorupție informa că Vladimir Plahotniuc este anunțat în căutare națională, iar ulterior a fost transmisă și o solicitare de anunțare în căutare internațională pe canalele Interpol. În februarie 2020, ministrul Afacerilor Interne, Pavel Voicu, preciza că încă nu a fost recepționat un răspuns în acest sens de la Interpol, iar acum, în aprilie 2020, și șeful interimar al PA, Serghei Gavajuc, spune că Interpol nu l-a anunțat încă în căutare pe fostul lider al PDM.

Serghei Gavajuc

„Noi nu avem încă informații de la Interpol. Noi le-am transmis actele privind căutarea internațională. Ei ne-au solicitat informații suplimentare, urmând să decidă asupra anunțării în căutare internațională. În prezent nu avem nicio informație. Ei în alte cazuri nu solicită, dar în acest caz ne-au cerut informații suplimentare. Noi am fost receptivi și am furnizat informația în volum deplin, dar nu avem încă un răspuns”, spune Gavajuc.

După nouă luni în care fostul lider al Partidului Democrat a dispărut de pe scena publică, fără a se cunoaște locul aflării acestuia, la 19 martie 2020, Ambasada Statelor Unite în R. Moldova a confirmat faptul că Vladimir Plahotniuc se află în prezent în SUA. Întrebat dacă a fost inițiat procesul de extrădare în baza acestor informații, șeful interimar al PA ne-a spus că autoritățile nu cunosc încă locul exact al aflării lui Plahotniuc.

„Extrădarea este o procedură specială prevăzută de Codul de procedură penală. Atunci când persoana este identificată într-un anumit loc și deja este reținută în baza mandatului de arest, statul de origine ne informează și atunci se începe, prin intermediul Procuraturii Generale, procedura de extrădare. O astfel de procedură nu este încă începută, dar nu din vina noastră, dar pentru că nu se cunoaște oficial locația dumnealui. Ambasada SUA nu ne-a comunicat unde anume se află acesta”, precizează șeful interimar al PA, Serghei Gavajuc.

La data de 23.09.2019, Procuratura Anticorupție a dispus începerea urmăririi penale în temeiul bănuielii rezonabile privind săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal pe faptul spălării banilor în proporții deosebit de mari.

Potrivit materialelor cauzei, pe parcursul anilor 2013-2015, cetățeanul Vladimir Plahotniuc a creat o schemă infracțională cu scopul convertirii, transferului, dobândirii, deţinerii și utilizării unor bunuri despre care știa cu certitudine că ele constituie venituri ilicite. Având intenția de a tăinui caracterul ilicit al acestora, bănuitul a înființat – prin intermediul unor persoane interpuse – mai multe companii rezidente și nerezidente printre care: LONGFORD PARTENERS LTD, INTROSTYLE SOLUTION LTD, ROWALLAN OVERSEAS SA, NOBIL AIR LIMITED, TUKUMAAN LIMITED, SRL FINPAR INVEST, etc., prin care a organizat circulația mijloacelor bănești în proporții deosebit de mari – circa 18 000 000 dolari SUA și 3 500 000 EURO.

Materialele cauzei demonstrează că bănuitul cunoaștea despre faptul că aceste sume constituie mijloace financiare ilicite obținute din creditele bancare neperformante acordate de către BANCA DE ECONOMII S.A., BC UNIBANK S.A. și BC BANCA SOCIALĂ S.A.Tot la 23.09.2019, în cadrul unei alte cauze, Procuratura Anticorupție a dispus începerea urmăririi penale în temeiul bănuielii rezonabile privind săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal pe faptul spălării banilor în proporții deosebit de mari.

Potrivit materialelor procesului penal, s-a stabilit că în perioada anilor 2013 -2014 de la TUKUMAAN LIMITED au fost efectuate plăți:

– cu destinaţia „acordare împrumut” către SRL FINPAR INVEST în valoare totală de 7 204 439 USD.

– cu destinația „air transport services for passengers” către SRL NOBIL AIR în valoare de 381 344 EURO.

– către ABD ASIANA DEVELOPMENT LIMITED care – la rândul său – a efectuat transferuri băneşti către soţia cet. Plahotniuc Vladimir – C.O.), pe contul deschis la ABLV BANK, valoarea cărora constituie 1 550 000 EURO şi 1 140 000 USD.

Cauzele penale au fost conexate într-o procedură unică.