VIDEO No comment/ Ultimul cuvânt al lui Ciochină: „O să fiu achitat”

În ultimul său cuvânt către instanță, Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, a reiterat că dosarul său este fabricat, „iar procurorului de caz ar trebui să-i fie rușine pentru probele prezentate în dosar”. Ciochină se declară nevinovat și susține că „va fi achitat”.

De cealaltă parte, procurorul de caz, Dumitru Botnaru, a răspuns că nu are de ce să-i fie rușine și a respins acuzațiile că „mai multe probe ar fi fost viciate”.

Raisa Ciurel, mama lui Mihăiță, cu lacrimi în ochi, a accentuat că așteaptă o decizie corectă.

„Domnul Ciochină se plânge că a fost scos din funcția de primar, dar lui Mihăiță i s-a luat viața, Mihăiță a fost băgat în pământ și nu se plânge. El se plânge că în Penitenciarul nr. 13 nu sunt condiții, Mihăiță stă la doi metri sub pământ, el tot vrea condiții, dar nu le are. Nu știu ce decizie va fi însă sper să fie luată una corectă. Deja vedem pe 27 ce decizie va fi”, a declarat mama lui Mihăiță.

În cătușe și însoțit de oamenii legii – așa a apărut Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, la ședința din 2 februarie 2026. Se întâmplă după ce la 29 ianuarie, acesta a fost reținut de mascații de la „Fulger” într-un alt dosar, în care este învinuit de tortură, care s-a petrecut în 2020.





Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, își va afla sentința la data de 27 februarie 2026, ora 14:30. Tot atunci, judecătoarea Lilia Lupașco va pronunța sentința și în cazul lui Ion Andronache, considerat complicele lui Ciochină, care l-ar fi ajutat pe fostul primar de Boldurești să ascundă urmele accidentului.

Sentința vine la doi ani și 8 zile de la tragicul accident care i-a luat viața lui Mihăiță.

Anterior, procurorii au cerut nouă ani de închisoare cu executare pentru Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului. Totodată, procurorii au solicitat trei ani de închisoare și pentru Ion Andronache, învinuit că l-a ajutat pe Ciochină să ascundă urmele crimei.

Ambii se declară nevinovați.

Nicanor Ciochină este învinuit că, pe 19 februarie 2024, l-a accidentat mortal pe Mihai Beșliu și a fugit de la locul faptei. Potrivit anchetei, înainte de a fi prins, pe 21 februarie, fostul primar din Boldurești ar fi încercat să ascundă urmele accidentului, înscenând o altă coliziune cu implicarea mașinii deteriorate. Ulterior, a fost reținut și complicele lui Ciochină, un medic stomatolog, Ion Andronache. Acesta l-ar fi ajutat pe Ciochină să găsească o mașină identică celei implicate în accident și să monteze plăcuța cu numărul de înmatriculare pe o altă mașină. Înainte de a ajunge primar de Boldurești, Nicanor Ciochină a fost, timp de cinci ani, șeful Inspectoratului de Poliție Nisporeni.

