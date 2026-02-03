Inculpatul Ciochină, ultimul cuvânt: „Învinuirea mea se bazează pe aberații difuzate de Ziarul de Gardă…”



În cătușe și escortat de oamenii legii, așa a apărut Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, la ultima ședință înainte de pronunțarea sentinței. În ultimul său cuvânt către instanță, la doi ani de la accidentul care i-a luat viața lui Mihăiță, un copil de 14 ani, Ciochină a luat la rost jurnaliștii, i-a reproșat procurorului că ar trebui să-i fie rușine de probele din dosar, s-a plâns pentru că a pierdut mandatul de primar și de condițiile din Penitenciarul nr.13, unde este deținut după ce a fost plasat în arest pentru 20 de zile, fiind reținut într-un alt dosar penal, deschis pentru tortură.



Spre deosebire de celălalt inculpat, Ion Andronache, medicul stomatolog care l-ar fi ajutat să ascundă urmele accidentului, Ciochină nu a privit-o pe mama lui Mihăiță și nu și-a cerut scuze de la aceasta. El s-a declarat nevinovat și a cerut să fie achitat, exprimându-și convingerea că chiar așa se va întâmpla.

Luni, 2 februarie, la ultima ședință de judecată înainte de pronunțarea sentinței, Nicanor Ciochină și-a început declarațiile prin a lua, din nou, la rost, jurnaliștii prezenți în sala de ședințe. Aceasta s-a arătat deranjat de faptul că dosarul său „este mediatizat peste măsură”.

„Pe coridoare știți a-mi da întrebări vrute și nevrute, dar de fapt, veniți de dragul showului și aici, în sală, stați și vă jucați în telefon”, a spus Ciochină.

„Vă jucați cu soarta omului, o să vină timpul și o să să se joace cineva și cu viața dvs”

Totodată, acesta s-a adresat și procurorului Alexandru Botnaru, invocând că „nu este credibil”.

„Învinuirea mea se bazează pe aberații difuzate de Ziarul de Gardă și Jurnal TV. Procurorul nu este credibil în declarațiile sale. Ați cerut pedeapsă maximă pentru mine. Mă întreb, dacă în locul meu era un narcoman, care a făcut șapte accidente, cât cereați pentru el? Vă jucați cu soarta omului, o să vină timpul și o să să se joace cineva și cu viața dvs. Ce fel de justiție e aceasta. De aceasta nici nu sunt oameni în Moldova, că-s toți la 13 (Penitenciarul nr.13)”, i-a zis Ciochină procurorului.

În replică, Alexandru Botnaru i-a răspuns: „Văd că v-ați învățat a citi deja”. Atât Ciochină, cât și avocatul său au accentuat că probele din dosar ar fi viciate.

Ion Andronache, medicul stomatolog inculpat pentru că l-ar fi ajutat pe Ciochină să ascundă urmele accidentului a început să-și susțină ultimul său cuvânt denunțând abuzuri asupra sa.

Ion Andronache, inculpat

„Am fost șantajat să dau anumite declarații”, a declarat Andronache.

Invocând faptul că este părinte și medic, care a depus Jurământul lui Hippocrate, Andronache s-a declarat nevinovat.

„Eu sunt tată a doi copii, sunt medic, mama mea este profesoară, nu aș risca niciodată cu libertatea și onoarea mea de medic și să particip la asemenea situație – moartea unui copil”.

Totodată, inculpatul Andronache și-a cerut scuze de la mama lui Mihăiță.

„Onorată instanță, nu am favorizat acest accident. Dacă acțiunile mele în instanță au afectat cumva amintirea băiatului, eu îmi cer scuze, doamna Raisa”, a conchis Andronache.

„Cazul a fost mediatizat excesiv, apărătorii mei au fost blamați special”

A urmat ultimul cuvânt al inculpatului Nicanor Ciochină. Însoțit și la tribună de doi oameni ai legii, acesta a acuzat lipsa probelor care să demonstreze vinovăția sa, dar și faptul că „presa e prea prezentă în cadrul ședințelor”.

foto: ZdG

„La 19 februarie s-a petrecut o tragedie, care a avut cel mai mult de suferit doamna Raisa, dar și noi toți. Cazul a fost mediatizat excesiv, apărătorii mei au fost blamați special pentru că nu sunt probe, sunt doar manipulări și insinuări, la indicația șefilor.

Ce fel de justiție e aceasta când în fața instanței este adus un fost polițist, care nu am avut niciodată nicio mustrare și inițial s-a prezumat că sunt vinovat. Se cer nouă ani de pușcărie pentru cel mai mare criminal din Moldova. Dacă se știe că în momentul producerii accidentului eram la Nisporeni, șefii poliției din Nisporeni știu aceasta, ei știu că vinovat de accident nu sunt eu”, a spus Ciochină.

*Anterior, solicitat de ZdG, Sergiu Andronache, șeful Inspectoratului de Poliție Nisporeni, a negat acuzațiile lui Ciochină.

„Eu am fost audiat în instanță. Eu am declarat tot ce am avut de declarat. Chiar nu vreau să-mi stric dispoziția și energia cu ceea ce spune Ciochină”, preciza la 6 ianuarie 2026 Andronache, pe care Ciochină îl acuză că i-a fabricat dosarul crimei de la Boldurești, „din ranchiună”.



„Vă chem să stați trei nopți nedormite în penitenciar, ca să vedeți câte gânduri vă vin”

Tot din cauza presei, consideră Ciochină, și-a pierdut și mandatul de primar. Acesta „a făcut apel la curaj din partea judecătoarei”.

„Presa își bate joc de mine. Am lucrat 50 de ani în poliție pentru ca niște jurnaliști să-și bată joc de mine. Acum mă întreb cât curaj trebuie să aibă un simplu judecător ca să mă declare nevinovat și să pronunțe o hotărâre de achitare”.





Din 30 ianuarie, Ciochină este cercetat și într-un dosar de tortură, tratament inuman și degradant (pe care-l consideră, la fel – fabricat) și este plasat în arest preventiv pentru 20 de zile, în Penitenciarul nr. 13. Acesta s-a plâns pe condițiile din penitenciar.

„Vă chem să stați trei nopți nedormite în penitenciar, ca să vedeți câte gânduri vă vin. Nici pe timpul celor care … nu era așa bătaie de joc ca acum”, a mai reclamat inculpatul.

Acesta a făcut trimitere la drama familiei sale, când a fost omorât un frate, dar i-a reproșat mamei lui Mihăiță că „a făcut sute de reportaje din asta”.

„Sunt acuzat că sunt arogant și nu sunt empatic. Noi suntem patru frați. Un frate de-al meu a fost omorât cu multiple răni de cuțit. L-am adus acasă într-un borcan și l-am înmormântat. Am suferit toți, dar mama nu a făcut sute de reportaje și nu s-a interesat de soarta celui care a fost condamnat că nu era treaba noastră”, a enunțat acesta.

Și a tot repetat că-l afectează materialele din presă.

„Să nu credeți că eu nu știu ce e durerea, dar când își bat joc cu reportaje peste reportaje…”.

În încheiere, acesta a cerut instanței să fie achitat. „Sper că nu este o sentință deja scrisă pentru că tot ce s-a citit până acum, procurorului îi este rușine. Nu sunt vinovat, rog să se pronunțe o sentință de achitare”, a conchis Nicanor Ciochină. Deși s-a declarat nevinovat în mai multe declarații, el nu a indicat cine este persoana care ar fi comis accidentul mortal. În ultimul său mesaj, el nu a privit-o și nu și-a cerut scuze de la mama lui Mihăiță, care a tot plâns cât i-a ascultat ultimul cuvânt.

„Lui Mihăiță i s-a luat viața, Mihăiță a fost băgat în pământ și nu se plânge”

Pentru presă, procurorul de caz a declarat că nu are de ce să-i fie rușine și a respins acuzațiile că probele ar fi viciate.

Alexandru Botnaru, procuror

„Sunt materialele cauzei penale care demonstrează contrariul. M-am expus în dezbateri și nu-mi este rușine”, a declarat procurorul Alexandru Botnaru.

În lacrimi, mama lui Mihăiță a comentat ultimul cuvânt al inculpatului Ciochină.

Raisa Ciurel, mama lui Mihăiță

„Domnul Ciochină se plânge că a fost scos din funcția de primar, dar lui Mihăiță i s-a luat viața, Mihăiță a fost băgat în pământ și nu se plânge. El se plânge că în Penitenciarul nr. 13 nu sunt condiții, Mihăiță stă la doi metri sub pământ, el tot vrea condiții, dar nu le are”, a spus Raisa Ciurel printre lacrimi.

Aceasta și-a exprimat speranța că instanța va lua o decizie corectă pentru Mihăiță. „Nu știu ce decizie va fi, însă sper să fie luată una corectă”, a mai adăugat aceasta.



Acuzațiile aduse lui Nicanor Ciochină

Nicanor Ciochină este învinuit că, pe 19 februarie 2024, l-a accidentat mortal pe Mihai Beșliu și a fugit de la locul faptei. Potrivit anchetei, înainte de a fi prins, pe 21 februarie, fostul primar din Boldurești ar fi încercat să ascundă urmele accidentului, înscenând o altă coliziune cu implicarea mașinii deteriorate. Ulterior, a fost reținut și complicele lui Ciochină, medicul stomatolog, Ion Andronache, învinuit că l-ar fi ajutat pe Ciochină să găsească o mașină identică celei implicate în accident și să monteze plăcuța cu numărul de înmatriculare pe o altă mașină. Înainte de a ajunge primar de Boldurești, Nicanor Ciochină a fost, timp de cinci ani, șeful Inspectoratului de Poliție Nisporeni. Ambii inculpați se declară nevinovați.

Procurorul Alexandru Botnaru a cerut nouă ani de închisoare cu executare pentru Nicanor Ciochină și trei ani de închisoare pentru Ion Andronache. Magistrata Lilia Lupașco va pronunța sentința la data de 27 februarie 2026.