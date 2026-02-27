CtEDO: Rusia a încălcat drepturile a șase persoane din regiunea transnistreană care au participat la o întrunire pașnică la Tiraspol. Promo-LEX anunță despăgubirile acordate

Federația Rusă a încălcat drepturile a șase persoane din regiunea transnistreană care au participat la o întrunire pașnică la Tiraspol, a constatat Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) pe 19 februarie. Potrivit unui comunicat al Asociației Promo-LEX, Federația Rusă a fost obligată la plata următoarelor sume cu titlu de prejudiciu moral: câte 15 000 de euro fiecăruia dintre reclamanții care au executat pedepse cu arestul (Maria Jucoveț, Alexandr Samonii și Alexander Nevskiy) și câte 9000 de euro fiecăruia dintre reclamanții amendați (Nadezhda Bondarenko, Vera Kaput și Antonina Samonii).

Detalii despre cauză

Pe 2 iunie 2018, cei șase reclamanți au participat la o întrunire publică pașnică în municipiul Tiraspol, organizată de „Partidul Comuniștilor” din regiunea transnistreană. Întrunirea a avut un caracter social – participanții, în mare parte pensionari, au criticat administrația din stânga Nistrului în legătură cu situația socială precară din regiune. Protestul a fost puțin numeros și s-a desfășurat în mod pașnic, revendicările formulate de participanți fiind de natură strict socială, subliniază Asociația.

A doua zi, pe 3 iunie 2018, așa-numiții reprezentanți ai „miliției” din regiune au intervenit, iar pe parcursul zilelor următoare toți participanții s-au ales cu dosare contravenționale pentru participarea la o „întrunire neautorizată”. „Tribunalul de sector Tiraspol” le-a aplicat sancțiuni contravenționale diferențiate: Maria Jucoveț a fost condamnată la 6 zile de arest administrativ, Alexander Nevskiy – la 10 zile, Alexandr Samonii – la 14 zile de arest, iar Nadezhda Bondarenko, Vera Kaput și Antonina Samonii au primit amenzi administrative în mărime de câte 368 de ruble transnistrene (echivalentul a aproximativ 19,50 de euro la acea perioadă).

Condițiile de detenție

Persoanele arestate au fost deținute în izolatorul de detenție provizorie al „miliției din Tiraspol” în condiții pe care Curtea le-a calificat drept incompatibile cu standardele Convenției. Reclamanții au descris condițiile ca fiind inumane: spațiul personal era de sub 4 metri pătrați per deținut, celulele erau insalubre, infestate cu paraziți, umede și supraaglomerate, fără acces adecvat la lumina zilei și ventilație. Totodată, alimentele și apa potabilă erau insuficiente și de calitate necorespunzătoare, facilitățile sanitare erau înfundate și neseparate de restul celulei, lenjeria de pat era inadecvată, iar accesul la duș și la asistență medicală – practic inexistent.

Conform Promo-LEX, administrația regiunii transnistrene recurge frecvent la limitarea dreptului de exprimare, descurajând în mod sistematic opiniile critice la adresa sa. Spre exemplu, doar în perioada aprilie – mai 2018, aceluiași grup politic i s-a refuzat dreptul de a desfășura întruniri publice în Tiraspol de cel puțin 8 ori. Persecutarea persoanelor care se exprimă liber are loc și pe alte căi – confiscarea pliantelor, limitarea accesului la sursele mass-media, restricții de deplasare și alte acțiuni de intimidare. În acest context, întrunirile publice critice nu sunt tolerate, iar cei care îndrăznesc totuși să participe la ele riscă să fie sancționați.

Despăgubirile acordate

„Hotărârea Curții în cauza Jucoveț și alții confirmă ceea ce documentăm de ani de zile – în regiunea transnistreană, dreptul la întrunire pașnică și libertatea de exprimare sunt suprimate în mod sistematic. Șase oameni, în mare parte pensionari, au fost pedepsiți doar pentru că au îndrăznit să critice public situația socială din regiune. Trei dintre ei au fost arestați și deținuți în condiții pe care Curtea le-a calificat drept contrare art. 3 al Convenției – condiții inumane, într-un izolator insalubru, fără acces la apă potabilă sau asistență medicală. Reamintim că în perioada aprilie – mai 2018, aceluiași grup politic i s-a refuzat dreptul de a organiza întruniri publice de cel puțin 8 ori. Nu vorbim despre un incident singular, ci despre o politică deliberată de intimidare. Este esențial ca aceste hotărâri ale Curții de la Strasbourg să rămână un instrument de documentare și de tragere la răspundere, atât timp cât locuitorii regiunii nu dispun de niciun remediu intern efectiv”, a declarat Vadim Vieru, avocat și director de program în cadrul Asociației.