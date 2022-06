Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a condamnat R. Moldova în dosarul lui Valeriu Boboc, tânărul ucis în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009, în timpul protestelor din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN). Astfel, statul trebuie să achite familiei tânărului ucis în 2009 – 50 de mii de euro drept prejudiciu moral și suma de 7 mii de euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

Marți, 7 iunie, CtEDO a pronunțat decizia în cauza Boboc and Others v. the Republic of Moldova.

CtEDO a constatat încălcarea articolul 2 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului – dreptul la viață.

„În cazul de față, Curtea observă că, deși domnul Boboc nu se afla în mod oficial în custodia poliției, el făcea parte dintr-un grup de aproximativ cincizeci de persoane înconjurate de mult mai mulți ofițeri din diferite unități de poliție și forțe speciale. Tuturor persoanelor astfel înconjurate li s-a ordonat să se întindă, ceea ce au făcut, inclusiv domnul Boboc. În astfel de circumstanțe, Curtea consideră că acesta s-a confruntat cu acei ofițeri și s-a aflat sub controlul acestora și într-o poziție vulnerabilă.

Din materialele anchetei penale interne reiese, de asemenea, că domnul Boboc a fost lovit în mod repetat de mai mulți ofițeri, inclusiv de I.P., în timp ce se afla întins la pământ. Este, de asemenea, evident că acesta nu a opus rezistență niciunuia dintre ofițeri și nici nu s-a comportat într-un mod agresiv în raport cu ei. Curtea concluzionează că utilizarea forței împotriva lui Boboc a fost complet neprovocată și nu a fost impusă de circumstanțe. Prin urmare, nu se poate considera că acțiunile polițiștilor au fost întreprinse în temeiul unuia dintre motivele excepționale menționate la articolul 2 alineatul (2). În plus, nu s-a demonstrat că utilizarea forței împotriva domnului Boboc a fost absolut necesară”, arată decizia CtEDO.

Detalii despre dosarul lui Valeriu Boboc

Dosarul morții lui Valeriu Boboc a ajuns la CtEDO în 2017, după ce familia acestuia a epuizat toate căile naționale de atac. În februarie 2018, instanța de la Strasbourg a cerut autorităților din R. Moldova explicații privind circumstanțele morții lui Valeriu Boboc.

Singura persoană recunoscută vinovată de moartea tânărului și condamnată în acest sens este fostul polițist Ion Perju. În 2009 acesta era inspector al Poliţiei Criminale şi a fost acuzat că i-ar fi aplicat lovitura fatală lui Valeriu Boboc. Deși a fost condamnat la zece ani de închisoare, acesta nu a ajuns însă după gratii.

Publicitate

Deşi Ion Perju a insistat că nu el este cel care l-a lovit pe Valeriu Boboc, o expertiză tehnică a secvenţelor video efectuată în 2010 de Departamentul Investigaţii Computerizate şi Examinarea Probelor din SUA a demonstrat contrariul. Specialiştii au constatat că Ion Perju apare în imaginile surprinse de camerele de supraveghere de pe clădirea Guvernului în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009, aplicându-i lui Valeriu Boboc lovitura care, potrivit procurorilor, i-ar fi fost fatală.

Anterior, într-un articol pentru ZdG, Victor Boboc, tatăl tânărului omorât în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009, în timpul protestelor din PMAN, susținea că statul nu doar că este indiferent în raport cu cele întâmplate, dar și că apără persoane politice implicate în protestele din aprilie 2009.

Victor Boboc, tatăl lui Valeriu Boboc

„Sunt politicieni care nu vor să discute despre 7 aprilie, nu vor să atingă acest subiect, nemaivorbind că nu vor să investigheze cele întâmplate. Nu au fost efectuate investigații corecte din simplul motiv că sunt secrete între politicieni. Sunt persoane care știu adevărul despre 7 aprilie 2009 și nu vor să fie aflat. Eu cred că Vladimir Voronin pentru evenimentele din aprilie 2009 va rămâne o pată neagră în istoria R. Moldova”, spunea Victor Boboc.

Publicitate