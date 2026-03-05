CSP propune 15 locuri pentru viitorii procurori la admiterea din 2027 la INJ

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a decis, joi, 5 martie, ca pentru sesiunea de admitere din 2027 la Institutul Național al Justiției (INJ) să fie scoase la concurs 15 locuri pentru candidații la funcția de procuror.

Decizia a fost aprobată de 8 membri CSP în ședința Consiliului de pe 5 martie, după ce directoarea INJ, Ramona Strugariu, a solicitat CSP să înainteze o propunere privind numărul de locuri destinate procurorilor.

Ședința a fost prezidată de membrul CSP Eduard Panea, care a subliniat că peste 60 de absolvenți ai Institutului Național al Justiției, inclusiv persoane care și-au încheiat studiile de formare încă în 2011, nu au fost angajați deocamdată în organele procuraturii. Totodată, în 2026 urmează să absolvească alți 18 audienți ai INJ.

„Situația actuală arată că avem 14 funcții vacante, dintre care două sunt în procuraturile de circumscripție”, a precizat Panea, adăugând că numărul de locuri a fost stabilit în funcție de necesitățile și realitățile existente în procuraturi.

Propunerea CSP urmează să fie transmisă Consiliului Institutului Național al Justiției.

Pentru sesiunea de admitere din 2025, Consiliul INJ, în baza hotărârilor emise de Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor, a scos la concurs 30 de locuri pentru candidații la funcția de judecător și 20 – pentru candidații la funcția de procuror.

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere prevede că se consideră că au promovat candidații care au obținut cele mai mari note, nota minimă obligatorie pentru înmatriculare fiind 8,00, până la zecimi. Astfel, în 2025, la categoria judecători, 13 persoane au obținut note mai mari de 8,00, iar la procurori – doar cinci.