Numărul de candidați eligibili pentru funcția de judecător și procuror după examenele INJ sunt sub necesitățile sistemului

Doar cinci candidați înscriși la examenul de admitere pentru formarea inițială la Institutul Național al Justiției (INJ) la funcția de procuror ar fi promovat toate probele. INJ a publicat astăzi rezultatele finale ale concursului, scrie Bizlaw.

Potrivit datelor publicate, la categoria judecători, 13 persoane au obținut note mai mari de 8,00, iar la procurori – doar cinci. Rezultatele pot fi consultate aici.

În sesiunea curentă, Consiliul Institutului Național al Justiției, în baza prognozelor funcțiilor vacante prezentate de Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor, a scos la concurs 50 de locuri: 30 pentru candidații la funcția de judecător și 20 pentru candidații la funcția de procuror.

Conform informațiilor Comisiei pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere, au fost validate 91 de dosare din cele 96 înregistrate pe platforma E-Admitere a INJ. Astfel, pentru 50 de locuri disponibile, au fost acceptate 59 de cereri pentru funcția de judecător și 32 pentru cea de procuror.

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere prevede că se consideră că au promovat candidații care au obținut cele mai mari note, nota minimă obligatorie pentru înmatriculare fiind 8,00, până la zecimi.