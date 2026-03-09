Herman von Hebel se simte „neconfortabil” să comenteze modul în care a fost numit în Comisia de evaluare a procurorilor

Herman von Hebel, numit în Comisia de evaluare a procurorilor cu votul majorității parlamentare, după adoptarea unei legi criticate de experții în justiție, a declarat că a urmărit dezbaterile de la Chișinău privind numirea sa. Acesta a adăugat că se simte „neconfortabil” să comenteze modul în care a fost numit pe 6 martie, după ce majoritatea PAS a redus numărul de voturi necesar pentru desemnare, astfel încât numirea să fie posibilă fără voturile opoziției. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu pentru Radio Europa Liberă.

La începutul interviului, von Hebel a fost întrebat dacă a urmărit dezbaterile și criticile apărute în spațiul public atât la adresa sa, cât și la adresa partidului de guvernământ, care a modificat legea pentru a face posibilă numirea sa.

„Da, am urmărit de la distanță. Desigur, cunoștințele mele de limbă română sunt foarte limitate, așa că nu am putut urmări dezbaterile propriu-zise, dar am fost informat de diverși membri ai comunității donatorilor despre discuții. Sunt pe deplin la curent. Este o agendă de reforme care merită tot sprijinul experților, inclusiv pe al meu. (…) Am fost președintele Comisiei de pre-vetting, unde am lucrat bine cu colegii mei din întreaga comisie. (…) Sunt onorat și mândru că am fost numit acum și voi depune aceeași muncă minuțioasă pe care am depus-o și în Comisia de pre-vetting.

(…) Să vă spun drept, am o oarecare reticență să vorbesc despre discuțiile din Parlament, pentru că, desigur, acestea sunt discuții interne ale Parlamentului și au propria lor dinamică.

Pentru mine, cel mai important este faptul că Parlamentul a luat această decizie prin care m-a numit. Așa cum am spus deja, sunt foarte bucuros și mulțumit în legătură cu acest lucru și voi face tot posibilul să onorez încrederea care mi-a fost acordată”, a declarat Herman von Hebel.

Câte despre criticile despre activitatea sa la Curtea Penală Internațională, acesta a spus că a răspuns deja: „Aș vrea să subliniez foarte clar: dacă m-aș face vinovat de gestionarea defectuoasă, corupție sau de cine știe ce altceva la Curtea Penală Internațională, nu aș fi putut sta aici, vorbind acum cu dumneavoastră, pentru că nu mi-al fi înaintat niciodată candidatura și n-aș fi putut desfășura alte activități”.

„Deci, aceste critici nu sunt corecte. Pot repeta ce am spus înainte, cred în ceea ce am făcut și cum am făcut-o și este ceea ce continui să fac. Tocmai pe această bază voi începe să lucrez în cadrul Comisiei de vetting pentru procurori cât mai curând posibil”, a reiterat von Hebel.

Comentând modul în care majoritatea parlamentară a schimbat regulile în timpul procesului pentru a-l putea numi în comisie, Herman von Hebel a zis că vrea să se țină departe de aceste discuții.

„Mă simt foarte neconfortabil să răspund acestor lucruri. Acestea sunt discuții între opoziție și partidul de guvernământ, eu nu sunt politician, sunt jurist, lucrez în domeniul statului de drept în Moldova și am făcut asta în alte țări. Acesta este rolul și expertiza mea. Ca un non-politician, numit prin votul Parlamentului în această poziție, nu sunt eu cel care pot comenta acest lucru, iar deputații trebuie să decidă între ei”, a declarat Herman von Hebel.

Amendamentul care a făcut posibilă numirea lui Herman von Hebel cu 51 de voturi în Parlament a fost adoptat joi, 5 martie, când deputații din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au aprobat modificarea legii care prevede sancționarea penală a amenințării sau agresării judecătorilor și procurorilor.

În seara aceleiași zile, președinta Maia Sandu a promulgat legea care modifică procedura de desemnare a membrilor în comisiile de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor.

Întrebată „de ce se insistă atât de tare” pe candidatura lui Herman von Hebel, fost președinte al Comisiei Pre-Vetting, Maia Sandu a declarat că majoritatea parlamentară a modificat numărul necesar de voturi pentru numirea membrilor internaționali în comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor pentru că „nu există 61 de deputați care să susțină reforma justiției”.

ZdG a scris anterior că, printr-un amendament votat pe 5 martie, cu 55 de voturi, în lectura a doua, Parlamentul a prevăzut că, în cazul în care candidații propuși nu obțin numărul necesar de voturi, adică 61 din numărul deputaților aleși, aceștia pot fi propuși repetat, iar decizia va putea fi luată cu votul majorității simple, adică al 51 de deputați. Opoziția a criticat această decizie, anunțând că va depune o contestație la Curtea Constituțională.

„O forțare neinspirată (rău de tot)”, „o decizie absolut regretabilă” și „un exemplu tare prost” – astfel descriu mai mulți experți decizia majorității parlamentare de a modifica legea.

Deputații majorității parlamentare au votat numirea lui Herman von Hebel și Bernard Lavigne în Comisia de evaluare a procurorilor vineri, 6 martie. Parlamentarii din opoziție au cerut ca cei doi candidați să fie supuși votului separat și au blocat tribuna centrală a Parlamentului, scandând „Rușine!”. Totuși, proiectul a fost aprobat cu 53 de voturi ale deputaților PAS.