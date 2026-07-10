A urcat la volan în stare de ebrietate, iar la somarea polițiștilor să oprească, a ignorat semnalele și a pus în pericol siguranța traficului rutier. Inculpatul – condamnat la închisoare

Un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost condamnat la 2 ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat, fără a deține permis de conducere, conform unui comunicat de presă emis de Procuratura Generală (PG).

Potrivit învinuirii înaintate de procurori, la data de 4 mai, pe timp de noapte, inculpatul a urcat la volanul unui automobil de model „Mazda 626” și a condus prin municipiul Chișinău, deși se afla în stare de ebrietate avansată.

Acesta a fost observat de un martor, care a constatat că manifesta un comportament specific stării de ebrietate și a încercat să îl convingă să nu urce la volan. Întrucât șoferul a ignorat avertismentele și și-a continuat deplasarea, martorul a apelat serviciul 112 pentru a sesiza poliția.

În urma sesizării, polițiștii au intervenit pentru identificarea și stoparea automobilului. La scurt timp, șoferul a fost identificat și somat să oprească, însă a ignorat semnalele regulamentare și și-a continuat deplasarea, efectuând mai multe manevre periculoase, inclusiv o depășire neregulamentară, punând astfel în pericol siguranța traficului rutier.

După o scurtă urmărire, automobilul a fost oprit de polițiști.

„În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că șoferul nu deținea permis de conducere. Totodată, acesta prezenta semne evidente ale stării de ebrietate, emanând miros de alcool și având vorbirea neclară. Ulterior, polițiștii i-au propus să fie supus testării alcoolscopice. Rezultatul testării cu aparatul „Drager” a indicat o concentrație de 1,32 mg/l alcool în aerul expirat, care depășește de aproape patru ori limita ce constituie stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat”, notează PG.

În cadrul procesului de judecată, inculpatul și-a recunoscut vina și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată, pe baza probelor administrate în faza urmăririi penale.

Inculpatul nu se află la prima încălcare a legii, fiind condamnat anterior, în anul 2015, pentru conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate și pentru evadare din locurile de deținere.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.