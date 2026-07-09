Doi frați din nordul țării s-ar fi electrocutat în curtea casei: fata de 11 ani a decedat, iar fratele său a fost transportat la spital

Un copil de 11 ani a decedat după ce s-ar fi electrocutat. Poliția a anunțat că a fost sesizată joi, 9 iulie, în jurul orei 17:14, prin intermediul Serviciului 112 despre un incident grav produs într-o gospodărie din Bălți. Potrivit informațiilor preliminare, doi frați minori s-au electrocutat în curtea locuinței, posibil în urma utilizării unui prelungitor defect.

Conform unui comunicat de pres emis de Poliție, fata de 11 ani a decedat la fața locului. Fratele acesteia, în vârstă de 7 ani, a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital pentru îngrijiri.

Polițiștii desfășoară cercetări pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

Oamenii legii fac apel către părinți și îngrijitori: