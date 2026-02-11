Zece persoane au murit în urma unui atac armat într-un liceu din Canada

Zece persoane au murit după ce o persoană a deschis focul marți, 10 februarie, într-un liceu din vestul Canadei, într-unul dintre cele mai sângeroase atacuri din istoria recentă a țării. Printre cei decedați este și autorul atacului, scrie Reuters.

Incidentul a adus în Canada un tip de atac armat în masă mai frecvent în Statele Unite, vecina sa, și a fost comis de o persoană descrisă ca fiind de sex feminin, a declarat poliția.

Șase persoane au fost găsite moarte în interiorul unui liceu din orașul Tumbler Ridge din Columbia Britanică, alte două persoane au fost găsite moarte într-o reședință despre care se crede că are legătură cu incidentul, iar o altă persoană a murit în drum spre spital, a declarat Poliția Regală Canadiană.

Cel puțin alte două persoane au fost spitalizate cu leziuni grave sau care le puneau viața în pericol, iar până la 25 de persoane au fost tratate pentru leziuni care nu le puneau viața în pericol, a declarat poliția.

O persoană suspectată ca fiind autorul împușcăturilor a fost găsită moartă, aparent din cauza unei leziuni auto-provocate, a declarat poliția, adăugând că nu crede că mai există alți suspecți sau amenințări la adresa publicului.

„Este greu să știi ce să spui într-o noapte ca aceasta. Este genul de lucru care pare să se întâmple în alte locuri și nu aproape de casă”, a declarat premierul provinciei Columbia Britanică, David Eby, reporterilor.

Poliția nu a dat aproape niciun detaliu despre autorul împușcăturilor, cu excepția faptului că persoana a fost descrisă ca fiind de sex feminin – o evoluție potențial neobișnuită, întrucât împușcăturile în masă din America de Nord sunt aproape întotdeauna comise de bărbați.

O alertă a poliției privind un atacator activ a indicat că suspectul a fost descris ca „o femeie îmbrăcată în rochie, cu părul șaten”. Comisarul de poliție Ken Floyd a confirmat ulterior, în cadrul unei conferințe de presă, că suspectul descris în alertă era aceeași persoană găsită moartă în școală. Poliția nu a precizat câte dintre victime ar fi putut fi minore.

Tumbler Ridge este o municipalitate izolată, cu o populație de aproximativ 2 400 de locuitori, situată la poalele Munților Stâncoși, în nordul provinciei Columbia Britanică, la aproximativ 1 155 de km nord-est de Vancouver.

Liceul Tumbler Ridge are 160 de elevi în clasele VII-XII, cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani, potrivit site-ului său web. Școala a fost închisă pentru restul săptămânii, iar celor care au nevoie li se va oferi consiliere, au declarat reprezentanții școlii.

Oficialii au declarat că mica unitate de poliție a orașului a ajuns la fața locului în două minute de la primirea apelului și că victimele erau încă evaluate la câteva ore după incident.

„Aceasta este o comunitate mică, unită, cu un mic detașament RCMP, care a răspuns în două minute, salvând fără îndoială vieți astăzi”, a declarat Nina Krieger, ministrul siguranței publice din Columbia Britanică, reporterilor.

Atacul se numără printre cele mai mortale din istoria Canadei.

În aprilie 2020, un bărbat de 51 de ani deghizat în polițist și conducând o mașină de poliție falsă a împușcat și ucis 22 de persoane într-un atac violent de 13 ore în provincia atlantică Nova Scotia, înainte ca poliția să-l ucidă la o benzinărie situată la aproximativ 90 km (60 mile) de locul primelor sale crime.

În cel mai grav incident armat din Canada, în decembrie 1989, un bărbat înarmat a ucis 14 studente și a rănit 13 la Ecole Polytechnique din Montreal, Quebec, înainte de a se sinucide.