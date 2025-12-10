Moldovenii care au muncit sau încă muncesc în Quebec vor putea beneficia de pensii și prestații sociale

Cetățenii moldoveni care muncesc sau au muncit în provincia Quebec din Canada vor putea beneficia de pensia pentru limită de vârstă, pensia de dizabilitate sau de urmaș, precum și de prestații sociale în cazul producerii unui accident la locul de muncă, se arată într-un comunicat de la Guvern.

Inițierea negocierilor privind încheierea unui Acord de securitate socială cu Guvernul provinciei Quebec a fost aprobat miercuri, 10 decembrie, în ședința Guvernului.

Astfel, acordul va oferi posibilitatea cetățenilor moldoveni de a beneficia de pensie prin însumarea perioadelor de muncă din R. Moldova și Quebec. Plata pensiei va fi efectuată lunar și va fi transferată beneficiarilor în statul de reședință – fie în R. Moldova sau în provincia Quebec.

„R. Moldova are încheiat un Acord de securitate socială cu Canada, însă Quebec fiind cea mai mare provincie a statului canadian, dispune de un sistem propriu de securitate socială, motiv pentru care este necesar un alt acord”, a precizat Guvernul.

În prezent, în provincia Quebec locuiesc aproximativ 15 mii de cetățeni moldoveni.

Totodată, R. Moldova are semnate Acorduri de securitate socială cu alte 20 de state.