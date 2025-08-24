Emisarul american, Keith Kellogg și premierul canadian Mark Carney, în vizită la Kiev de Ziua Independenței Ucrainei

Emisarul american pentru Ucraina, Keith Kellogg, și prim-ministrul canadian Mark Carney au sosit duminică, 24 august, la Kiev pentru a celebra Ziua Independenței ucrainene, în timp ce lideri mondiali fac presiune pentru a se pune capăt războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, informează AFP, citat de Agerpres.

Ministrul ucrainean al afacerilor externe Andrii Sibiha l-a întâmpinat pe premierul canadian la coborârea acestuia din tren, la Kiev, potrivit unor fotografii distribuite pe contul său de pe rețeaua socială X.

„În această zi de sărbătoare a independenței ucrainene și în acest moment critic al istoriei acestei națiuni, Canada își va întări sprijinul și eforturile în favoarea unei păci juste și durabile pentru Ucraina”, a scris Cerney pe rețeaua socială X la sosirea sa în capitala ucraineană.

Vizita lui Carney are loc de asemenea în timp ce perspectivele unui summit între președinții rus și ucrainean se estompează, o soluție apărată de președintele american Donald Trump în cadrul eforturilor sale pentru a se pune capăt războiului.

Și emisarul american pentru Ucraina, Keith Kellogg, asistă la festivitățile de celebrare a Zilei Independenței ucrainene, duminică, la Kiev.

„Astăzi, reprezentantul special al președintelui Trump, generalul Keith Kellogg, este în Ucraina”, a declarat liderul ucrainean Volodimir Zelenski, alături de premierul canadian Mark Carney, sub privirile delegației americane.

Kellogg a fost decorat cu Ordinul de Merit de către liderul ucrainean, în cadrul unei ceremonii de celebrare, în prezenţa lui Carney şi a altor oficiali occidentali.

Pe 24 august, Ucraina celebrează 34 de ani de independență, într-un context marcat de peste 1270 de zile de rezistență în fața agresiunii ruse.

