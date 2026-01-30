Trump amenință Canada cu tarife de 50% și retragerea certificării unor avioane

Președintele american Donald Trump a declarat că SUA retrag certificarea avioanelor de afaceri Bombardier Global Express și a amenințat cu tarife de import de 50% pentru toate aeronavele fabricate în Canada, până când autoritatea de reglementare a țării va certifica mai multe avioane produse de rivalul american Gulfstream, scrie agenția britanică de știri Reuters.

„Dacă, din orice motiv, această situație nu este corectată imediat, voi impune Canadei un tarif de 50% pentru toate aeronavele vândute în Statele Unite ale Americii”, a spus Trump despre procesul de certificare Gulfstream într-o postare pe o rețea de socializare.

Declarația sa a venit pe fondul unor tensiuni între țările vecine, după ce prim-ministrul canadian Mark Carney, invocând politica comercială a SUA, a îndemnat săptămâna trecută națiunile să accepte sfârșitul ordinii globale bazate pe reguli, pe care Washingtonul o promovase anterior.

Trump a mai spus că „retrage certificarea Bombardier Global Express-urilor lor și a tuturor aeronavelor fabricate în Canada” până când avioanele Gulfstream vor fi certificate.

Această amenințare, dacă ar fi pusă în aplicare, ar avea un impact drastic asupra companiilor aeriene americane precum American Airlines și Delta Air Lines, care se bazează pe avioane fabricate în Canada pentru multe dintre serviciile lor regionale.

Totuși, un oficial de la Casa Albă a declarat pentru Reuters că Trump nu sugera retragerea certificării avioanelor construite în Canada care sunt deja în exploatare.

Furnizorul de date Cirium a precizat că există 150 de aeronave Global Express în serviciu înregistrate în SUA, operate de 115 operatori, și un total de 5425 de aeronave de diferite tipuri fabricate în Canada aflate în serviciu și înregistrate în SUA, inclusiv avioane de linie cu fuzelaj îngust, avioane regionale și elicoptere.

Bombardier, cu sediul la Montreal, a declarat că a luat act de postarea lui Trump pe rețelele de socializare și că este în contact cu guvernul canadian. „Sperăm ca această situație să fie rezolvată rapid pentru a evita un impact semnificativ asupra traficului aerian și asupra publicului călător”, a transmis compania.

Oficiali din industrie au spus că, dacă SUA ar putea retrage certificarea avioanelor din motive economice, acest lucru ar oferi altor țări o armă puternică și ar putea pune în pericol întregul sistem aviatic.

„Amestecarea problemelor de siguranță cu politica și nemulțumirile este o idee incredibil de proastă”, a declarat Richard Aboulafia, director general al firmei americane de consultanță în management aerospațial AeroDynamic Advisory.

Bombardier operează mai multe centre în Statele Unite. SUA este cea mai mare piață din lume pentru aviația de afaceri, iar compania canadiană are aproximativ 3000 de angajați acolo.

IAM, un sindicat care reprezintă peste 600 000 de lucrători în America de Nord și mii de angajați din sectorul transportului aerian și aerospațial, a spus că amenințările lui Trump „ar provoca perturbări serioase în industria aerospațială nord-americană și ar pune în pericol mii de locuri de muncă de ambele părți ale graniței”.

Nu era clar ce avioane, dincolo de avioanele mari de cabină Global ale Bombardier, ar intra sub incidența tarifelor majorate ale lui Trump, inclusiv avioanele comerciale Airbus A220 fabricate în Canada. Majoritatea avioanelor A220 operate de companii aeriene americane sunt produse pe o linie de fabricație Airbus din Mobile, Alabama.