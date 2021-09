VIDEO/ Poliția a identificat autorul atacului de la universitatea din Rusia în urma căruia opt persoane au murit, iar alte 28 au fost rănite. Mesajul postat de atacator pe internet

Autoritățile din Rusia susțin că Timur Bekmansurov, un tânăr de 18 ani, este autorul atacului armat de la universitatea de stat din Perm, Rusia, în urma căruia cel puțin opt persoane au murit, iar alte 28 au fost rănite.

Cel puțin opt persoane au fost ucise și 28 rănite după ce Timur Bekmansurov, un student de 18 ani, a deschis focul pe un campus universitar, au declarat luni autoritățile. Videoclipul publicat pe rețelele de socializare arată cum studenții sar pe ferestrele clădirii.

Referitor la atacator, informațiile prezentate de autorități sunt contradictorii. Guvernatorul regiunii a anunțat că acesta a fost ucis de către poliție, în timp ce Comitetul de anchetă a anunțat că a fost rănit și se află în custodia polițiștilor. Potrivit Tass.ru, conform Comitetului de anchetă, în timpul arestării, Bekmansurov s-a opus și a fost rănit. Serviciile medicale regionale au declarat pentru TASS că starea studentului este evaluată ca fiind gravă. „El este viu, dar greu, este în terapie intensivă. Prin urmare, nu este încă posibil să întreprindem acțiuni de investigație cu el”, au declarat autoritățile.

#Breaking news #Very urgent Students filmed a shooter shooting a man at the entrance to Perm University (Russia) pic.twitter.com/rm7vYCqOIz — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) September 20, 2021

Înainte de atac, Bekmansurov a postat un mesaj pe reţelele de socializare în care a cerut ca acţiunile sale să nu fie considerate un atac terorist şi a spus că nu este membru al vreunei organizaţii extremiste, conform surselor media citate.

Pe pagina sa de Twitter, el a postat o explicație pentru gestul său și a spus că își dorea de mult timp să comită un atac și că a strâns bani pentru o armă încă din clasa a X-a.

Mesajul atacatorului pe o rețea de socializare: „Ceea s-a întâmplat nu a fost un atac terorist. Nu am stat în organizații extremiste și nu am fost un om religios. Nimeni nu știa ceea ce plănuiam să fac. Am organizat totul singur. M-am gândit mult la asta, au trecut anii și acum am înțeles că a venit momentul mult visat. Pentru mine nu conta ce foloseam pentru atac. Putea fi o armă, o mașină sau o bombă”.

По данным СМИ, стрельбу открыл 18-летний Тимур Бекмансуров. Сейчас он забаррикадировался в одной из аудиторий университета. На своей странице «Вконтакте» он выложил объяснение причин своего поступка и заявил, что давно мечтал устроить шутинг, и копил деньги на оружие с 10 класса pic.twitter.com/XnwuIlwuyc — Znak.com (@znak_com) September 20, 2021

Martori au declarat portalului independent Meduza că au văzut un bărbat în uniformă militară trăgând dintr-un pistol mitralieră. Serviciul de presă al universităţii a declarat însă că focurile au fost trase dintr-un pistol traumatic.

Canalul Telegram „112” a relatat despre cinci morţi şi şase răniţi. Aplicaţia Baza a scris că patru persoane au fost ucise, potrivit Meduza.

Postul de televiziune REN TV a difuzat imagini care arătau oamenii sărind prin ferestrele etajului al doilea al clădirii nr. 8.

Conform unor informaţii, atacatorul a tras circa 30 de focuri dintr-o armă de vânătoare Huglu, cu calibrul 12 mm.

La ordinul premierului rus Mihail Mişustin, ministrul sănătăţii Mihail Muraşko şi cel al educaţiei Valeri Falkov s-au deplasat la Perm.