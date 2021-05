VIDEO/ Imaginile surprinse cu atacatorul înainte de atacul cu împușcături de la școala din Kazan. Cronologia acțiunilor, mărturiile elevilor și declarațiile vecinilor: „A mers de-a lungul coridoarelor și a tras, pe rând, de fiecare ușă…”

Kazan – Federația Rusă, strada compozitorului Jaudat Faizi, la periferia estică a orașului. 9 dimineața. Un bărbat merge pe trotuar de-a lungul gardului gimnaziului nr. 175, înfășurat pe cap și față cu o eșarfă neagră cu inscripția roșie „Dumnezeu”. Geacă neagră, pantaloni negri. Pușcă neagră în mână, la vedere.

De la casa sa de pe strada Tuganlyk către școală, Ilnaz Galyaviev, în vârstă de 19 ani, a mers 290 de metri în dimineața zilei de 11 mai, fără să-și ascundă arma. Potrivit filmărilor CCTV, oamenii treceau, mașinile treceau, dar trecătorii fie nu i-au acordat atenție, fie pur și simplu au decis să nu se implice.

А вот Ильназ Галявиев — казанский стрелок — спокойно идет по улице с оружием в руках. Даже успевает помахать кому-то.



И никто этого отморозка так и не остановил. pic.twitter.com/8me04lMhwA — Телеканал 360° (@360tv) May 11, 2021

Cu o oră înainte de crimă, Galyaviev a postat un mesaj pe canalul său de Telegram, în care își declară intenția de a-i ucide pe alții și de a se sinucide. În același timp, el se numește „Dumnezeu”.

La 9:25 urcă treptele școlii. Paznicul, văzându-l înarmat, apasă butonul care blochează ușile de sticlă. Atacatorul de 19 ani trage mai întâi în încuietoare, deschide ușa și apoi, conform studenților, trage și în agentul de pază.

Mărturiile elevilor, după atacul cu împușcături

„De trei ani nu avem agenți de pază profesionali, nu avem siguranță și protecție”, a declarat pentru Novaya Gazeta, Nikita, elev în clasa a IX-a. „Exista o companie de securitate privată, dar acum sunt angajați bătrâni, mai degrabă pot fi numiți nu gardieni, ci paznici: nu au arme, nici măcar bâte (…) Anterior, banii erau colectați de la părinți pentru securitate. Dar apoi, din anumite motive, s-au oprit”, a mai menționat elevul.

În școala nr. 175 existau chiar și detectoare de metale, dar, potrivit studenților, erau aproape întotdeauna oprite.

Nikita spune că a avut noroc: a adormit și a ratat prima oră, așa că a mers la a doua lecție.

„Când am ajuns aproape de școală, am văzut că doi copii mici cum fugeau de la școală, de la clasele elementare. Apoi am auzit împușcături, m-am oprit, nu am mers mai departe. Din câte știu, nimeni din clasa mea nu a fost rănit”, a mai declarat Nikita.

Dana, elevă în clasa a VIII-a, când s-au auzit împușcăturile, era la lecția de limba rusă.

„Dintr-o dată, directorul școlii, Amina Salimgaraevna, a anunțat prin difuzor că există teroriști în școală și că ușile trebuie închise urgent. Era în jurul orei 9:30. Ne-am închis în clasă, băieții au târât mai multe bănci până la ușă, le-au pus în ușă. Stăteam și tăceam. Se pare că nu a trecut pe lângă clasa noastră”, a declarat Dana.

Galyaviev – atacatorul de 19 ani a mers de-a lungul coridoarelor și a tras, pe rând, de fiecare ușă. Din păcate, ușa cabinetului de engleză s-a dovedit a fi deschisă, iar acolo aveau lecții elevii clasei a 8 „A”. Aici, Galyaviev deschide focul și ucide mai mulți elevi și o tânără profesoară, Elvira Ignatieva, în vârstă de 26 de ani. Mai târziu, canalele de Telegram transmit că atacatorul a avut „o reglare de conturi personale” cu Ignatieva, însă elevii cu care au discutat jurnaliștii ruși susțin că acest lucru nu poate fi adevărat, întrucât profesoara s-a angajat să predea lecții când Galyaviev a terminat deja școala.

„În plus, a studiat bine”, – spune Kamila, care a absolvit școala la un an după Ilnaz și susține că l-a cunoscut pe atacator.

„Din câte știu, nu a avut nicio plângere nici asupra studiilor sale, nici asupra comportamentului său. Nici prietenii nu avea: era un băiat liniștit și nesociabil. Comunica singur cu el”, a mai povestit Kamila.

Primele echipaje ale Gărzii Ruse și o ambulanță ajung la școală, la cinci minute după ce au început împușcăturile. În acest moment, martorii oculari raportează explozii. Informațiile despre dispozitivele explozive sunt încă contradictorii: mai întâi, au fost raportate informații despre bombe improvizate, apoi despre cele de luptă. Mai târziu, autoritățile au spus că Galyaviev a pregătit dispozitive explozive, dar nu le-a folosit.

În câteva clipe, au venit alte echipaje. Poliția și Garda Națională se pregătesc pentru asalt, dar Galyaviev decide să se predea.

În 20 de minute de la masacru, atacatorul a ucis 7 persoane, inclusiv profesoara de școală primară Vener Aizatova. Încă doi școlari au murit, după ce au sărit pe fereastră, de la etajul trei, în timpul împușcăturilor. 32 de persoane au fost rănite.

În timpul primului interogatoriu la Poliție, Ilnaz Galyaviev a înjurat agenții de Poliție și a cerut ca atacul să nu fie atribuit „psihotraumei”. Detalii aici

Presa rusă scrie că într-adevăr, formal, el nu are niciun „psihotraumă”. Nici psihologii școlari, nici medicii unui dispensar neuropsihiatric, nici ofițerii Gărzii Ruse, care i-au eliberat un permis de armă, nu au depistat nicio traumă psihologică în acest sens și nu au eliberat niciun certificat în acest sens pe numele adolescentului.

Vânzătorii din magazinul „Okhotaktiv”, acolo unde atacatorul din Kazan a fost pentru a cumpăra o pușcă Hatsan Escort și 350 de runde de muniții pentru aceasta, spun că nu au observat nicio psihotraumă, mai notează presa rusă.

Jurnaliștii de la Novaya Gazeta au mers acasă la atacator. La intrare, un polițist cu o mască neagră și un sublocotenent le-a restricționat intrarea.

Unde te duci?

Vreau să vorbesc cu vecinii.

Nu îi lăsăm pe cei din afară. Numai locatarii blocului, după înregistrare.

Ce se întâmplă acolo?

Inspecția apartamentului. Acțiuni de investigație.

„Nu știu nimic despre această familie”, a strigat un locatar de pe fereastră. „L-am văzut pe tip, dar nici măcar nu l-am salutat niciodată. Nu l-am văzut jucând fotbal cu nimeni în curte sau plimbându-se cu cineva. Întotdeauna era pe cont propriu”, a spus locatarul.

„Tatăl său a băut o vreme, dar s-a oprit brusc. Ilnaz era încă mic atunci. Familia lor este liniștită, nu bogată. El este necomunicativ”, spune un alt vecin.

11 mai, Kazan:

După tragedia de la Kazan, Comitetul de anchetă a deschis un dosar penal pentru crimă în masă (partea 2 a articolului 105 din Codul penal al Federației Ruse). Autoritățile nu au recunoscut tragedia ca fiind un atac terorist.

Împușcăturile de la școală „au rănit orașul”. Cetățenii din Kazan aduc flori la gimnaziul nr. 175. Deși autoritățile declară că nu duc lipsă de sânge de la donatori pentru persoanele rănite, oamenii fac coadă la centrele de primire pentru a ajuta victimele cel puțin în acest fel.

Presa rusă a publicat numele persoanelor ucise în atacul cu împușcături de la școala din Kazan:

Elvira Ignatieva, 26 de ani – profesoară de engleză

Venera Aizatova, 55 de ani – profesoară de școală primară

Amir Shaikhutdinov, 14 ani

Amir Volkov, 15 ani

Alisa Garifullina, 15 ani

Zulfiya Galimzyanova, 15 ani

Damir Gainutdinov, 14 ani

Amir Zaripov, 14 ani

Ilziya Nagimullina, 14 ani

Atacul cu împușcături de la școala din Kazan. Primele declarații ale atacatorului plasat în arest: „M-am născut Dumnezeu”