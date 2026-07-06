Reuters Liderii NATO se vor reuni la Ankara în cadrul unui summit: cine participă și principalele mize ale discuțiilor

Liderii NATO se reunesc marți și miercuri, 7-8 iulie, la Ankara, în cadrul unui summit marcat de presiunile președintelui american Donald Trump ca UE să își majoreze cheltuielile militare. Criticile repetate ale liderului de la Casa Albă la adresa NATO, corelate cu retragerea anunțată a unor trupe și cu revizuirea pe termen de șase luni a prezenței militare americane pe continent, au alimentat starea de incertitudine din cadrul alianței, relatează agenția britanică de știri Reuters.

Ce vor discuta liderii NATO?

Administrația Trump a presat constant Europa să își majoreze bugetele militare și să își asume rolul principal în asigurarea securității pe continent. Astfel, oficialii se vor concentra pe progresele făcute în atingerea țintelor de cheltuieli, pe stimularea producției de armament și pe formulele concrete prin care responsabilitatea apărării poate fi transferată de la SUA către UE.

Liderii din cele 32 de țări membre NATO, inclusiv Trump, vor participa la summit. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele sud-coreean Lee Jae Myung, președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sunt așteptați să se alăture marți seară unui dineu cu liderii NATO.

Liderii europeni vor să-i arate lui Trump că își îndeplinesc angajamentul asumat la summitul de la Haga de anul trecut, acela de a aloca 5% din produsul intern brut pentru apărare și măsuri conexe până în 2035. „În 2025, aliații europeni și Canada și-au crescut investițiile în materie de apărare cu peste 139 de miliarde de dolari”, se așteaptă să declare liderii în declarația summitului, conform unui text consultat de Reuters. „Construim viitorul: o Europă mai puternică într-un NATO mai puternic – o Alianță modernizată. Aliații europeni și Canada, lucrând alături de Statele Unite, își asumă o responsabilitate mai mare pentru apărarea Alianței”, urmează să transmită aceștia.

Ce vor face membrii NATO pentru Ucraina?

Se așteaptă ca membrii NATO să își reafirme sprijinul pentru Ucraina și să promită asistență suplimentară. „Pentru anul 2026, aliații promit 70 de miliarde de euro în echipamente militare, asistență și instruire pentru Ucraina și își afirmă angajamentele suverane de a menține cel puțin niveluri echivalente în 2027”, ar urma să declare liderii.

O parte din finanțare va proveni din angajamente bilaterale existente și dintr-un mecanism de împrumut al UE care oferă 60 de miliarde de euro pentru investiții și achiziții în domeniul apărării ucrainene pentru perioada 2026-2027. Statele Unite cel mai probabil nu vor contribui cu fonduri.

Ce își dorește Turcia, în calitate de țară-gazdă?

Turcia va profita de ocazie pentru a-și pune în valoare industria de apărare tot mai puternică și va reitera o solicitare mai veche: ca statele membre să elimine toate restricțiile comerciale de armament din cadrul NATO.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan vrea, de asemenea, să avanseze discuțiile cu aliați precum Franța și Italia pentru achiziția de sisteme antirachetă SAMP/T și alte proiecte comune în sectorul militar.

În cadrul dialogului bilateral cu Donald Trump, este de așteptat ca Erdogan să pună accent pe îmbunătățirea relațiilor dintre Ankara și Washington, cerând totodată ridicarea sancțiunilor americane și reincluderea Turciei în programul avioanelor de vânătoare F-35.

Tot la Ankara, miniștrii de externe ai NATO sunt așteptați să se întâlnească cu omologii lor din Bahrain, Kuweit, Qatar și Emiratele Arabe Unite și să poarte discuții în cadrul unui dineu cu ministrul de externe al Ucrainei și cu șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas. De asemenea, miniștrii apărării din statele NATO urmează să poarte discuții cu miniștrii din Australia, Japonia, Noua Zeelandă și Coreea de Sud.