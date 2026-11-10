Guvernul propune radierea din Registrul de stat a opt întreprinderi de stat. Printre acestea se numără „Gaudeamus-Cinema”, „Arta-Cinema” și „Nistru-Tavria”

Guvernul urmează să aprobe inițierea procedurii de radiere din Registrul de stat al persoanelor juridice a opt întreprinderi de stat care nu mai desfășoară activitate economică. Printre acestea se numără „Gaudeamus-Cinema”, „Studioul Arta-Cinema”, „Bioreg” și „Centrul Auto Specializat Nistru-Tavria”. Potrivit proiectului elaborat de Agenția Proprietății Publice (APP), întreprinderile nu au bunuri imobile înregistrate în gestiune, nu figurează cu bunuri în Registrul patrimoniului public și nu au restanțe fiscale la bugetul public național.

Proiectul prevede acceptarea inițierii procedurii de radiere din oficiu a celor opt întreprinderi. Agenția Servicii Publice (ASP) urmează să inițieze procedurile în condițiile Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali. Documentul urmează să fie examinat în cadrul ședinței Guvernului din 12 noiembrie.

Lista întreprinderilor propuse pentru radiere include:

Întreprinderea de stat „Auto Centrul Servis”;

Întreprinderea de stat științifică de producere „Bioreg”;

Publicația periodică „Revista Sud-Est”;

Întreprinderea de stat „Gaudeamus-Cinema”;

Întreprinderea de stat „Asociația de Creație Artistică și Impresariat Interarta”;

Întreprinderea de stat „Studioul Arta-Cinema”;

Întreprinderea de stat „Centrul de Elaborare a Sistemelor Industriale de Dirijare”;

Întreprinderea de stat „Centrul Auto Specializat Nistru-Tavria”.

Potrivit notei de fundamentare, întreprinderile continuă să figureze în Registrul de stat al persoanelor juridice, deși informațiile colectate de APP indică lipsa activității economice și a raportărilor recente. Menținerea acestora în evidențe generează sarcini administrative și incertitudini privind reprezentarea, patrimoniul și eventualele obligații.

APP precizează că, potrivit răspunsurilor Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile din 7 august 2026, nu au fost identificate bunuri imobile înregistrate cu drept de gestiune economică, folosință sau administrare pe numele celor opt întreprinderi. De asemenea, evidențele Registrului patrimoniului public, verificate la 20 august 2026, nu indică bunuri transmise în gestiunea acestora.

Totodată, potrivit informațiilor Serviciului Fiscal de Stat din 30 septembrie 2026, niciuna dintre cele opt întreprinderi nu înregistrează restanțe la bugetul public național.

Unele întreprinderi au datorii și active înregistrate în documente istorice

Documentația de fundamentare menționează însă că, în cazul unor întreprinderi, există informații istorice despre active și datorii, care necesită clarificare. De exemplu, „Nistru-Tavria” figura cu active în valoare de 4104 lei în 2010, „Bioreg” – cu 62468 de lei în 2013, iar „Gaudeamus-Cinema” – cu 524 de lei în 2007.

În cazul „Studioului Arta-Cinema”, valoarea istorică a activelor era de 29175 de lei în 2006, iar Centrul de Elaborare a Sistemelor Industriale de Dirijare figura cu active de 77704 lei în 2015.

Documentele mai indică datorii istorice față de personal: 11907 lei restanțe salariale și 300 de lei alte datorii la „Gaudeamus-Cinema”, în 2007, precum și 31131 de lei la Centrul de Elaborare a Sistemelor Industriale de Dirijare, în 2015.

APP precizează că aceste valori nu reprezintă solduri actuale și că este necesară clarificarea operațiunilor ulterioare și a eventualelor drepturi nesoluționate.

„Nistru-Tavria” se află în procedură de lichidare din 2008

Un caz aparte este cel al Întreprinderii de stat „Centrul Auto Specializat Nistru-Tavria”. Potrivit documentației, procedura de lichidare a acesteia a fost inițiată în 2008, în baza unei hotărâri de Guvern. APP susține că patrimoniul întreprinderii a fost valorificat pentru achitarea datoriilor, iar excedentul a fost transferat la buget.

În decembrie 2025, APP a solicitat ASP radierea întreprinderii, însă instituția a indicat că este necesară o hotărâre a Guvernului. Autorii proiectului precizează că actuala hotărâre nu inițiază o nouă procedură de lichidare pentru această întreprindere, ci urmărește finalizarea situației juridice prin mecanismul radierii din oficiu.

De ce se propune radierea

În nota de fundamentare se precizează că menținerea întreprinderilor inactive în evidențele publice creează neconcordanțe între registrele de stat și poate genera confuzii în relațiile cu terții, inclusiv în ceea ce privește reprezentarea juridică și eventualele obligații ale acestora.

O altă problemă este lipsa documentației complete. În cazul a șapte dintre cele opt întreprinderi, preluarea de către APP a funcției de fondator nu a fost însoțită de transmiterea integrală a documentelor aferente activității acestora.

Pentru implementarea măsurilor de reorganizare, lichidare și radiere a întreprinderilor de stat inactive, în bugetul APP pentru anul 2026 au fost prevăzute alocații de 500 de mii de lei. Potrivit autorilor, utilizarea procedurii de radiere din oficiu pentru întreprinderile eligibile ar permite evitarea cheltuielilor aferente desemnării și remunerării lichidatorilor în cadrul procedurii clasice.