SUA sancționează rețeaua A7, fondată de Ilan Șor, pentru ocolirea sancțiunilor în beneficiul Rusiei și Iranului

Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat noi măsuri împotriva rețelei financiare A7, fondată de Ilan Șor împreună cu banca rusă „Promsvyazbank”. Autoritățile americane susțin că rețeaua a fost folosită pentru ocolirea sancțiunilor și transferarea de fonduri ilicite, inclusiv în beneficiul unor actori din Rusia și Iran.

În cadrul operațiunii „Economic Outcast”, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a sancționat A7 drept organizație criminală transnațională semnificativă. Totodată, Rețeaua de Combatere a Criminalității Financiare (FinCEN) a propus interzicerea transferurilor de fonduri care implică subagenții A7 și a emis o alertă pentru instituțiile financiare.

Potrivit Trezoreriei SUA, subagenții A7 sunt companii din țări terțe folosite pentru a ascunde plăți asociate persoanelor și sectoarelor sancționate. Rețeaua ar fi utilizat documente comerciale și evidențe de import-export falsificate, precum și descrieri înșelătoare ale mărfurilor, pentru ca tranzacțiile ilicite să pară activități comerciale obișnuite.

Autoritățile americane afirmă că, în ianuarie 2026, A7 susținea că procesează peste 2000 de tranzacții pe zi, cu un volum total de peste 7,5 trilioane de ruble, echivalentul a aproximativ 91,5 miliarde de dolari. FinCEN susține că subagenții rețelei au procesat peste 17 miliarde de dolari între ianuarie 2025 și iunie 2026.

Potrivit Trezoreriei SUA, infrastructura A7 a fost folosită și de actori iranieni, inclusiv Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), pentru transferuri de fonduri, vânzări de petrol și achiziții de armament. Un subagent al rețelei ar fi primit aproape 140 de milioane de dolari de la entități implicate în eludarea sancțiunilor împotriva Iranului.

A7 este asociată cu Ilan Șor și în documentele de sancțiuni ale Uniunii Europene, care susțin că acesta a înființat compania împreună cu mai multe firme financiare din Moscova și entități rusești.