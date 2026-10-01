Amenzile contravenționale neachitate vor apărea în certificatul privind restanțele la buget

Amenzile contravenționale neachitate vor fi reflectate, începând de astăzi, în certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de buget. Despre aceasta a anunțat ministra Finanțelor, Victoria Belous.

Astfel, dacă o persoană are mai multe amenzi neachitate, în valoare totală de 1500 de lei, iar solicită un certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de buget, suma respectivă va fi inclusă în document.

Anterior, amenzile contravenționale neachitate nu erau reflectate în certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de buget.

Ministra Finanțelor precizează că noua regulă vizează evidența în sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat a amenzilor contravenționale aplicate și calculate.